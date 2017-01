Dos militares que fueron retenidos en Morona Santiago llegaron a Quito

Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño, militares del Ejército ecuatoriano, llegaron este domingo 29 de enero del 2017 al aeropuerto de Tababela en Quito. Los oficiales habían sido retenidos por un grupo de pobladores en Taisha, en la provincia de Morona Santiago.

Fueron recibidos por el ministro de Coordinación de Seguridad, César Navas, quien dijo que hubo conversaciones con el apoyo de los líderes de las comunidades de la zona para que se efectúe la liberación. “Fue vital el apoyo de los líderes de las comunidades que rechazaban que estén secuestrados estos dos oficiales”, señaló.



Los dos oficiales se reunieron la noche anterior con sus familias. Al llegar a la capital, fueron llevados directamente al Hospital Militar No. I para que se les practique exámenes y se haga un diagnóstico de su condición de salud.



“Todos los ecuatorianos esperan que este proceso se normalice y que las actividades en la provincia de Morona Santiago sean normales”, dijo el Ministro. También señaló que las comunidades no están en contra y que fue una persona en particular la que se encontraba liderando el proceso de captura de los uniformados.



Respecto a este dirigente, el funcionario contó que están en manos de la Función Judicial. “Está cumpliendo un proceso judicial. Estamos en un Estado de Derecho. Es una función independiente del Estado, a él se le están garantizando todos sus derechos”, comentó Navas.