Militantes del Partido Social Cristiano llegan a la Fiscalía en respaldo a Jaime Nebot

La militancia del Partido Social Cristiano (PSC) se empezó a concentrar desde las 09:00 en los bajos del edificio de la Fiscalía del Guayas en respaldo al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

Está previsto que a las 11:00 de este viernes 20 de enero del 2017 el personero municipal llegué hasta el sector de La Merced, en el centro de la ciudad. Va a pedir que se investigue su supuesta participación en casos de corrupción hace 30 años en el caso Odebrecht y que ha calificado como “infamia”.



“Hoy me presentaré ante la Fiscal Provincial del Guayas (Patricia Morejón) con un objetivo… Que sobre mi supuesta y no consentida relación con el antes citado caso indague todo lo que quiera, mientras se enmarque en la ley”, posteó Nebot en su cuenta de Twitter.



En los bajos de la Fiscalía, en el centro de la ciudad, los militantes portaron banderas de Guayaquil, camisetas con el rostro de Nebot y con carteles que mostraban mensajes como “Guayaquil con Nebot”. Desde la noche del jueves comenzó la convocatoria a través de las redes sociales '#YoteapoyoNebot'.



Juan López es uno de los simpatizantes que llegó al lugar para mostrar su apoyo a la autoridad guayaquileña. “No vamos a permitir que se ensucie el nombre de nuestro líder, la política sucia no debe tener cabida”.



Desde temprano también se hizo efectiva la presencia de miembros de la Policía Nacional. Ellos se colocaron en la intersección de las calles Córdova y Víctor Manuel Rendón. La Fiscalía cerró parte de sus puertas de ingreso.

Foto: Jorge González / EL COMERCIO

Nebot presentó un mensaje televisivo la noche del 19 de enero, en el que desestimó un listado con 18 nombres que fue difundido en las redes sociales y en el que se lo incluye. Dicha lista indicaba que los supuestos sobornos se habrían realizado durante la construcción del Trasvase de Santa Elena, en el gobierno del expresidente León Febres Cordero.



Incluso la lista fue publicada por diario Expreso con nombres cubiertos. Y el pasado 18 de enero el legislador Christian Viteri (exAP) publicó en su cuenta de Twitter los 18 nombres. Todos se relacionan con el Partido Social Cristiano y se menciona a Nebot con el alías de “Matraca”.



Nebot aseguró que el trasvase no estuvo en el ámbito de su competencia, ni integrante de la entidad contratante: la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedege).



“Hace 16 años soy Alcalde de Guayaquil, nunca se han cuestionado mis procedimientos y jamás he celebrado contrato alguno con Odebrecht; es más, la única vez que concursaron perdieron, esto en la concesión del aeropuerto de Guayaquil. Queda claro pues que nunca he intervenido en ninguna contratación de Odebrecht”, manifestó.



El Alcalde adelantó también que la próxima semana “volverá a la justicia” con otro objetivo: solicitar varias diligencias preparatorias para iniciar luego la acción penal pertinente “que, tarde o temprano, lleve a la cárcel a todos los autores y cómplices de la infracción penal cometida al imputarme falsamente un delito”.