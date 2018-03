Miguel Carvajal sostiene que ‘el Fisco no tiene plata’ y que ‘el IESS está quebrado’

Miguel Carvajal, secretario de la Política, señaló el sábado pasado, 24 de marzo del 2018, en una reunión del Congreso de Ética de Alianza País, que en el Gobierno no hay dinero, por lo que se está analizando medidas económicas que espera que "ojalá no impliquen alza de impuestos o revisión a subsidios".

Además, sostuvo que no se reconoció que había deuda porque el IESS está quebrado.

“Tenemos dificultades enormes para salir al mes con los pagos que el Estado tiene que realizar”, señaló el funcionario en declaraciones recogidas por Teleamazonas.



Detalló que las obligaciones del país están en los USD 67 000 millones y que el Ecuador aún debe asumir o tomar dos endeudamientos nuevos para poder salir de la situación económica en la que está, "porque tenemos pagos de deuda que hacer".



Carvajal señaló que, en junio próximo, Finanzas necesita colocar bonos y no se pueden emitir porque no se sabe cuáles son los parámetros para medir la deuda. "Necesitamos enviar una ley económico urgente para que la Asamblea defina cómo se va medir la deuda".



Explicó que ahora no se sabe si el país está en un nivel de endeudamiento con relación al PIB del 36% o del 67%.



"Si estamos en el 67% con relación al PIB, ya no podemos endeudarnos hasta que la Asamblea elimine el techo y nos diga cómo se calculan las obligaciones", aseguró.



El Código de Finanzas Públicas establece un techo de endeudamiento con relación al PIB del 40%.



El texto añade que en casos excepcionales, cuando se requiera endeudamiento para proyectos de inversión pública de interés nacional, y dicho endeudamiento supere el límite, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta.



Carvajal informó que el Gobierno ya trabaja en medidas económicas, que "ojalá no signifiquen una subida de impuestos y revisión de subsidios". Comentó que insistirán en medidas sobre los quintiles que más ingresos tienen, sobre los USD 100 000 al año.



El funcionario también se refirió a la situación del IESS y señaló que la entidad “está quebrada". El fondo de pensiones del IESS está en una situación tremendamente grave", sostuvo.