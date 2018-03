Miembros de la sociedad civil recogerán firmas para adherirse al Grupo de Lima

Un grupo de la sociedad civil busca adherirse al Grupo de Lima, que condenó al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y los abusos que comete.



El bloque regional está conformado por 17 países y nació en agosto pasado. Ecuador no asistió a la cita del bloque, donde se trató la situación de Venezuela, ya que la canciller María Fernanda Espinosa prefirió asistir a la cumbre del Alba, en la que se respaldó a Maduro.

El grupo que se presentó hoy, 20 de marzo de 2018, en Quito, anunció su intención de unirse al Grupo de Lima para mostrar a la comunidad internacional que las posturas del Gobierno Central no representan a todos los ecuatorianos.



En la presentación estuvieron Juan Sebastián Guarderas, el embajador Mauricio Gándara, Isabel Proaño y César Robalino.



Gándara explicó que para Ecuador esto se trata de una posición de honor, porque el Gobierno ha estado “bailando con distintas opiniones” frente a la crisis en Venezuela. Y apuntó que los discursos del presidente Lenín Moreno y de la Canciller al respecto son contradictorios.



Por eso anunció que la intención es recoger firmas de la sociedad civil y entregárselas al Embajador peruano en Quito, para que las haga llegar a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo a mediados de abril en Lima.



Gándara criticó que el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, haya ido a la última cumbre del Alba y dijo que eso compromete a las Fuerzas Armadas. También rechazó la candidatura de Espinosa a presidir la Asamblea General de la ONU, ya que dijo que es la candidatura de los países que respaldan a Venezuela, no una candidatura de Latinoamérica sino de El Caribe.



Proaño leyó la carta de adhesión en la que condenan las actuaciones de Maduro y apoyan los exhortos del Grupo de Lima, entre ellos el de exigir elecciones libres y transparentes en Venezuela, y condenar las actuaciones del Primer Mandatario. También concuerdan en que Maduro haya sido declarado persona non grata en la Cumbre de Lima y que se le haya retirado la invitación a participar.



Robalino agregó que “en política exterior hay errores graves del gobierno de Lenín Moreno”. Por lo que afirmó que es necesario cambiar de Canciller para poder corregirlos.