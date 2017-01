México pide que Israel se disculpe por apoyo de Netanyahu a muro de Trump

La cancillería mexicana pidió este lunes (30 de enero del 2017) que Israel se disculpe por el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu al muro fronterizo que propone construir el presidente estadounidense Donald Trump y consideró que las explicaciones que Tel Aviv ha dado a México por esta declaración son “poco aceptables”.

“Estamos esperando que haya una clarificación, rectificación. Creo que una disculpa sería algo apropiado en este caso”, dijo el canciller Luis Videgaray en declaraciones a la cadena Televisa.



Luego de que el sábado, 28 de enero del 2017, el primer ministro israelí expresara en Twitter su simpatía a Trump en torno al polémico muro fronterizo, México expresó su rechazo al considerar que siempre ha sido un “amigo” de Israel.



“Hay una profunda diferencia (...) un rechazo a esta declaración y esperamos que el gobierno de Israel tenga la sensibilidad para corregir esta posición”, añadió Videgaray.



“El presidente Trump tiene razón. Construir un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Eso frenó la inmigración ilegal. Gran éxito. Idea formidable”, fue lo que Netanyahu escribió en Twitter.



El ministerio Israelí del Exterior señaló a manera de rectificación que la expresión de Netanyahu se refería a la “experiencia específica de seguridad” de los israelíes, que han erigido un muro que los separa de los territorios palestinos, y que no era una posición sobre la relación entre México y Estados Unidos.



Esta explicación “nos parece poco aceptable”, añadió Videgaray al recordar que México siempre ha apoyado a Israel en foros internacionales e incluso a modificado su voto a petición de Tel Aviv.



En la primera semana de la presidencia de Trump estalló una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, considerada la más grave en décadas e incluso desde la guerra de 1847 entre ambos países, por la insistencia del jefe de la Casa Blanca de que México pague por el polémico muro fronterizo.



La escalada llegó al punto de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto canceló un encuentro previsto para este martes (31 de enero) con Trump en Washigton luego de que éste señalará que si México no pagará el muro no tenía sentido la reunión.