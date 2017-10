Más del 90 % de escuelas han reabierto tras sismos de septiembre en México

Más del 90 % de las escuelas han reabierto este lunes, 16 de octubre, en los estados afectados por los terremotos que sacudieron México en septiembre pasado, informó hoy la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"En la Ciudad de México, ya ha sido revisadas más del 95 % de todas las escuelas. Solo faltan 217 escuelas por revisar, por lo que el proceso concluirá" este lunes, detalló el ministerio en un comunicado.



Este lunes se encuentran en operación más de 8 000 centros educativos en la Ciudad de México y 95 000 en el resto de las entidades afectadas por los sismos.



"La mayoría de las escuelas que no han reanudado labores en estas entidades ya han sido revisadas y sus alumnos están siendo reubicados para asegurar que todos los alumnos regresen a clases a la brevedad", afirmó la SEP.



En la capital, son 8 086 centros escolares de todos los niveles que cuentan con dictamen favorable y reanudan hoy actividades.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, se han revisado 4 421 escuelas públicas.



Esta cifra incluye 4 315 escuelas de educación básica, 85 de educación media superior y 21 de superior, lo que representa el 95 % de las escuelas en estos tres niveles.



Además de 220 guarderías y 29 centros de formación para el Trabajo.



De las escuelas revisadas, 3 375 han sido dictaminadas favorablemente, 1 046 no han obtenido un dictamen favorable y faltan por revisar 217.



Además, se han recibido evidencias de revisiones con dictamen favorable por parte de 3 720 escuelas particulares de educación básica, 454 de media superior y 303 de educación superior, así como 123 guarderías.



De acuerdo con la información reportada por las autoridades educativas locales, en el resto de las entidades afectadas por el sismo, el proceso de regreso a clases ha concluido prácticamente en su totalidad en los estados de Guerrero (98 %), Hidalgo (100 %), Michoacán (100 %) y Tlaxcala (98,8 %).



Y presenta más de 75 % de avance en Chiapas, Oaxaca y Puebla.

Los estados de Morelos y el Estado de México son los más rezagados en el regreso a clases, y continúan las revisiones para asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a clase con seguridad, explicó la SEP.



En el Estado de México, el 66 % de la matrícula ya se encuentra en clases. De las 13 838 escuelas que han sido dictaminadas hasta el día de hoy, 13 165 ya pueden regresar a clases y 663 permanecerán cerradas porque obtuvieron un dictamen negativo. Restan por dictaminar 9 197 planteles en todo el estado.



En tanto, Morelos han regresado a clases 1 899 escuelas y el 29 % de la matrícula.



Se han revisado 1 752 planteles, de los cuales el 77,5 % no han podido reanudar actividades por la identificación de algún tipo de daño. Restan 85 planteles por revisar en el transcurso de la semana.



Este septiembre fallecieron 471 personas en tres sismos -el 7, 19 y 23-, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó al menos 20 000 muertos en la capital del país.