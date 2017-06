Merkel en México: Los muros no ayudan a resolver la migración ilegal

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo hoy (10 de junio del 2017) en la Ciudad de México que la construcción de muros no ayudará a resolver los problemas migratorios de ningún país, en el segundo día de su visita oficial a México.

Durante su participación en un foro empresarial junto al presidente Enrique Peña Nieto, la líder alemana señaló que la migración "es un enorme reto" que no se resolverá "reforzando las fronteras", sino con un enfoque en los problemas que empujan a los migrantes a abandonar sus países.



"La construcción de muros no va ayudar. Hay que dar una nueva perspectiva y enfocarnos en las causas de su movilización", dijo Merkel en momentos en los que México hace frente a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de amurallar la frontera para evitar el paso de inmigrantes ilegales.



Merkel consideró que Europa y México enfrentan retos similares en cuanto a migración, unos con el tema de los refugiados sirios y migrantes que llegan desde África, y otros con los extranjeros provenientes de Centroamérica.



La canciller dijo que es importante reconocer que los migrantes, muchos de ellos muy jóvenes, salen de sus países al "no encontrar perspectivas" o empujados por la violencia que viven, generada en algunos casos por grupos criminales.



"Hay que hablar con los gobiernos afectados para que puedan brindar perspectivas a sus jóvenes. También tenemos que luchar contra las bandas criminales, que muchas veces están ligadas al crimen organizado", añadió.



Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca ha endurecido su política migratoria, tuvo como bandera durante su carrera electoral la construcción del muro en la frontera con México e incluso prometió hacer pagar su realización al Gobierno mexicano.



México ha rechazado financiar esa muralla, que abarcaría los más de 3 000 kilómetros de frontera que comparte con Estados Unidos, y la ha criticado en reiteradas ocasiones.