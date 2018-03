Formar parte de los medios públicos, una posibilidad para cuatro medios incautados

Representantes de los medios incautados Súper K800, Revolución, Carrusel y La Prensa sostuvieron la tarde del 14 de marzo del 2018 una reunión con la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) para encontrar soluciones ante la crisis que atraviesan.

Una quincena de atraso salarial por USD 30 000; 30 aportes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) por USD 420 000; y deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) por USD 250 000 son parte de los problemas que aquejan a los 32 empleados de dichos medios que tienen su sede en Guayaquil.



Por Emco estuvo el presidente de su directorio, Edisson Garzón. Tras la cita, que se desarrolló a puerta cerrada, Carlos Usategui, representante del grupo de esos medios, indicó que se barajaron varias posibles soluciones que se concretaran hasta en los próximos 60 días. Una de ellas es la posibilidad de que pasen a formar parte de los medios públicos.



“Hay la posibilidad, no está todavía determinado, creo que nos van a dar un espacio para ver qué tan bien respondemos y qué tan autosustentable podamos serlo. En ese aspecto nos ha dado la apertura el ingeniero Garzón para poder realizarlo”.



Rodolfo Enríquez, trabajador de Carrusel desde hace seis años, señaló que la preocupación se mantiene entre sus compañeros porque no hay una solución definitiva. La problemática, dijo, les ha traído dificultades como acceder a créditos en el Biess o recibir atención médica en los Hospitales de la Seguridad Social.



Sobre la posibilidad de ser parte de los medios públicos no se mostró tan de acuerdo porque “se la ha manejado mal administrativamente, como prueba lo que vienen pasando los colegas de esos medios”.



Usategui también indicó que hay la oferta de que los estos medios reciban apoyo publicitario de las entidades del Gobierno. “Eso nos lo confirmó (Garzón) y confío en que así será”.



Esta reunión se dio luego de que el martes 13 de marzo, varios empleados de los cuatro medios recibieran a Garzón en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Ahí le transmitieron sus preocupaciones.



El director distrital del Ministerio de Trabajo, Xavier Sandoval, refirió que se intervendrá en este caso. Comentó sobre el caso de los atrasos al IESS: “si están haciendo los descuentos para pagar los aportes a la Seguridad Social y no se está pagando implicaría la comisión de un delito que debería ser denunciado para efectos de que la Fiscalía actúe”.