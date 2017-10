Cambios en el Impuesto a la Renta y nuevos tipos de contratos, entre las medidas económicas de Moreno

El presidente Lenín Moreno presentó su Programa Económico de Gobierno la noche del miércoles, 11 de octubre del 2017, en un mensaje donde destacó que “no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco vamos a subir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). Entonces, no hay, como se decía, tal paquetazo”.

“Querida ecuatoriana y ecuatoriano, sé que tu principal preocupación es tener un empleo seguro para garantizarle a tu familia un sustento digno. Para lograrlo es necesario reactivar la economía y tomar acciones en este momento difícil.



Las exportaciones han caído, el precio del petróleo se mantiene bajo, el sector de la construcción se ha contraído y la deuda pública tiene condiciones muy difíciles. No es como se decía: una economía con la “mesa servida”.



Para cumplir con nuestras metas económicas no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco vamos a subir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). Entonces, no hay, como se decía, tal paquetazo ¡y menos aún para los pobres!



Agradezco a todos quienes participaron en las mesas de diálogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Ocho de cada diez propuestas, sí ocho de cada diez propuestas han sido acogidas de manera inmediata.



Hoy presento las acciones del programa económico de mi Gobierno. ¡Vamos a dar prioridad a las familias ecuatorianas! Sobre todo a los que menos tienen.



¡Vamos a fortalecer la dolarización! a manejar con austeridad las cuentas públicas ya luchar contra los peores enemigos del empleo y la producción nacional, que son el contrabando y la evasión.



¡Vamos a garantizar que el Plan “Toda una Vida” se convierta en una feliz realidad!



1. Incentivos para la creación de empleos



Ecuatorianos, para garantizar trabajo y empleo consultaré al pueblo sobre la eliminación de la denominada “ley de plusvalía” que, desde su anuncio, generó temor y afectó tanto a la construcción.



Como sabemos, la construcción es uno de los sectores que más empleo genera. Confío en que la ciudadanía tomará la mejor decisión.



Voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del Impuesto a la Renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los USD 300 000, que son más del 82% de las empresas existentes.



La microempresas ya establecidas, dejarán de pagar el Impuesto a la Renta por sus primeros USD 11 000 de utilidad. De esta manera, beneficiaremos a más de 36 000 empresarios.



¡Y una gran noticia! Los nuevos microemprendedores, no pagarán el Impuesto a la Renta durante los dos primeros años de creada su empresa. De esta manera, las micro y pequeñas empresas tendrán incentivos para continuar generando empleo.



Para las empresas que facturan más de USD 300 000, realizaremos la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta. Comenzaremos con el 50% durante el año 2018, siempre y cuando se cumpla con el compromiso de mantener o incrementar las plazas de empleo.



En el proyecto de ley se elimina el impuesto a las tierras rurales para dinamizar al sector agrícola, que es otro gran generado de empleo. Estamos activando con la banca pública la ampliación del crédito para productores y emprendedores. De ahecho, ya arrancaron los programas: “Minga Agropecuaria”, “Impulso Joven” y “Banco del Pueblo”.



En materia laboral habrá nuevos tipos de contratos que, a la vez que defiendan los derechos de los trabajadores, incentiven el empleo.



¡Eliminaremos toda la tramitología que entorpezca la producción!

2. Fortalecimiento de la dolarización



Conciudadanos, para sostener y fortalecer la dolarización presentaré una ley que incentive la repatriación de capitales. No tiene sentido que el dinero de los ecuatorianos financie el desarrollo de otros países. ¡Les invito a confiar en este Gobierno!



A quienes traigan sus capitales productivos en los próximos 12 meses, se les exonerará del Impuesto a la Renta hasta cinco años. A los exportadores se les devolverán los impuestos por el ingreso de las divisas y por mantener las plazas de empleo.



Cuidar la dolarización fue una promesa de campaña y es un acuerdo unánime en el país. Es necesario recordar que el ISD (Impuesto a la Salida de Divisas), evita la salida de divisas que debilitan la dolarización. ¡Vamos a defender la dolarización!



No olvidemos que, actualmente, los pagos de capital e intereses de créditos a más de un año, no pagan impuesto a la salida de divisas. ¡Tampoco lo pagan las utilidades enviadas al exterior!



3. Implementación del dinero electrónico



Conciudadanos, es momento de entrar sin temores al uso de la tecnología para fortalecer nuestro sistema monetario.



Hemos acordado que en las cooperativas y los bancos opere el dinero electrónico, pero bajo la supervisión y control del Estado.

4. Medidas de austeridad en el Gobierno



Compatriotas, para un manejo austero y transparente debemos empezar por casa.



El mes anterior ya expedí el Decreto Ejecutivo de Austeridad Fiscal para controlar el gasto corriente y de inversión. Se disminuyó en un 10% el suelo de los servidores públicos que más ganaban; se limitó la contratación de consultorías y se racionalizó el pago de horas extras y de viáticos por residencia; se suprimió la compra de vehículos de lujo y los gastos innecesarios en pasajes y viáticos, entre otros. Esto generará un ahorro de USD 500 millones.



¡Asumí el compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal!: desde el 4,7% del PIB, que es el actual, a cerca del 1 % en 2020. Esto solo será posible manteniendo una estricta política de austeridad, priorizando la inversión pública e impulsando alianzas público-privadas.



¡Los ecuatorianos somos gente de palabra! Cumpliremos responsablemente con todos los compromisos internacionales y en los términos acordados. Este conjunto de medidas nos permitirá administrar la deuda del país, con mejores tasas y mejores plazos.



5. Lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos



Ecuatorianos, hoy declaremos la guerra al contrabando y a la evasión de impuestos. Cada año perdemos por estos delitos alrededor de 200.000 plazas de trabajo y USD 2.000 millones que, de otro modo, se destinarían al desarrollo del país.



Implementaremos un sistema para eliminar la subvaloración de mercancías, que causa un enorme perjuicio al Estado y a los ciudadanos. Fijaremos aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control -de apenas 10 centavos- para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando.



Les doy un ejemplo, solo un ejemplo: un par de zapatos, que en el exterior puede valer USD 10, son declarados falsamente a un precio de 5 dólares, para evadir impuestos. Y al consumidor final se le vende en USD 40.



Mientras nuestros productores nacionales cumplen con todas sus obligaciones tributarias, los contrabandistas generan una competencia absolutamente desleal.

6. Plan “Toda Una Vida”



Conciudadanos, prometí a los ecuatorianos que el Estado los acompañará “Toda una Vida”.



Para garantizar que este plan se traduzca en vivienda, cuidado prenatal, nutrición infantil, educación de excelencia, empleo, jubilación universal digna, es necesario el aporte de todos, pero -sobre todo- de aquellos que más tienen. Hemos recibido -ustedes lo saben- un país con dificultades y muchas deudas que pagar.



El Impuesto a la Renta para Sociedades volverá a ser del 25%, como lo era hasta el año 2010. Este incremento no aplicará para las micro y pequeñas empresas, ni tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un ingreso permanente de dólares al país.



Para el grupo privilegiado también de ecuatorianos que percibe más de USD 3.000 mensuales, el Impuesto a la Renta se aplicará también al décimo tercer sueldo a partir del año 2018.



7. No existirán ajustes para la población de atención prioritaria



Ecuatorianos, lo dije ya, para cumplir nuestras metas económicas no recurrimos a paquetazos. Protegemos a todos, y de manera especial a los más pobres.



Mi más cálido agradecimiento a todos los sectores que participaron en las decenas de reuniones y mesas de trabajo de este gran proceso de Diálogo Nacional.



A partir de estas acciones, garantizamos la estabilidad tributaria, que solo podría ser revisada a la baja, -óiganme bien- que solo será revisada a la baja de impuestos, mientras vamos logrando que la economía mejore.



¡Con tesón y corresponsabilidad saldremos adelante! ¡Estamos sentando las condiciones para hacerlo! ¡Tenemos la inquebrantable voluntad de avanzar juntos!”.