Médicos dan su versión en caso de menor que murió en Guayaquil tras supuesta agresión escolar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos de los siete médicos que atendieron a la pequeña Brithany acudieron la mañana de este lunes, 4 de junio del 2018, a la Fiscalía del Guayas para dar su versión. La estudiante de un colegio público del sur de Guayaquil falleció el 13 de mayo en un pediátrico del Ministerio de Salud, dos días después ser víctima de una supuesta agresión escolar. La causa de muerte fue un derrame cerebral.

Sonia T. M., médico del subcentro, dijo en su versión que la niña de 11 años llegó como referencia del hospital con un cuadro de cefalea, pero sin mayor diagnóstico ni tratamiento. Agregó que en este centro básico le realizaron algunos exámenes y la derivaron nuevamente al hospital, porque su cuadro empeoró. Fue allí donde Brithany presentó vómito, sus dolores se intensificaron y luego convulsionó.



“Dentro de la investigación pueden existir delitos conexos sobre los cuales se pueden abrir, paralelamente, otros expedientes, dependiendo de las circunstancias y el móvil del hecho”, señaló el fiscal César Peña, quien investiga si el fallecimiento estuvo vinculado con la agresión, registrada el viernes 11 de mayo en el aula donde estudiaba la menor. Por este caso se sigue un proceso por el presunto delito de homicidio culposo contra un grupo de docentes del plantel.



La estudiante tuvo fuertes dolores de cabeza el 12 de mayo y sus padres la trasladaron a un hospital. Desde ahí fue derivada a un subcentro de salud donde su cuadro empeoró.



El 17 de mayo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para informar que “la paciente estuvo bajo cuidado médico permanente y recibió atención completa desde su ingreso hasta su fallecimiento, de manera ininterrumpida. Además aclaró que “la paciente no fue enviada a su casa”, como aseguran los padres de Brithany.

Stives Reyes, abogado de los padres, indicó que han identificado presuntas irregularidades en la atención tras las primeras declaraciones de los médicos. “El formulario que hicieron en el hospital para derivar a la niña, al aparecer, no había sido completado de la manera correcta. No tenemos un diagnóstico, no hay un tratamiento que se le haya dado a la menor dentro del hospital, que es un hospital especializado”.



El médico Steven D. A., del hospital, también fue citado pero acudió sin su abogado. Rosa L. R., otra especialista de la casa de salud, tenía previsto dar su versión a las 10:30.



Como parte de la investigación, en esta semana también darán entrevistas los cinco estudiantes que estarían vinculados. Todos tienen 12 años de edad y han sido citados con sus padres. Una sicóloga los acompañará durante la entrevista.



La semana pasada la Fiscalía abrió de oficio una investigación por el suicido de un menor de 12 años, que asistía al mismo plantel donde estudiaba Brithany y que era víctima de bullying. En este caso serán indagados maestros y estudiantes por el presunto delito de odio.