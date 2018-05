Macri veta ley que limita alzas de tarifas, mientras negocia con el FMI

LEA TAMBIÉN

El presidente argentino Mauricio Macri vetó una ley que limita alzas de tarifas en los servicios públicosy reafirmó su decisión de disciplina fiscal justo cuando negocia un auxilio del FMI para fortalecer su economía.

La ley “ha sido vetada. Era ya una cosa anunciada. Esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar. No está financiada”, aseveró el presidente en una conferencia de prensa este jueves, 31 de mayo del 2018, horas después de la aprobación de la ley.



“Si hubiese una solución alternativa, el primero en haberla aplicado hubiese sido yo. Pero no hay otra alternativa que pagar lo que cuestan los servicios y proteger a los más vulnerables con la tarifa social”, sostuvo el mandatario.



La ley, en torno a la cual se unió toda la oposición mayoritaria en el Congreso, planteaba retrotraer a noviembre de 2017 las tarifas del agua, electricidad y gas, y fijar los aumentos en función de la evolución de los salarios.



Según el gobierno, el costo fiscal de la ley sería de más deUSD 3 900 millones.



Los servicios públicos estuvieron subsidiados y sus tarifas congeladas durante una década, antes de la asunción hace dos años y medio de Macri que impulsa una política económica aperturista.



Los ajustes en las tarifas llegaron a casi 1.000% en dos años con una inflación que fue de 36% en 2016 y de 24,8% en 2017.



El gobierno tiene urgencia en aplicar medidas que tiendan a bajar un déficit fiscal que fue de 3,9% del PIB en 2017 y que se propone reducir a 2,7% este año, mientras busca un crédito stand by del Fondo Monetario Internacional.

Costo político



El veto, el quinto desde que Macri llegó a la presidencia en diciembre de 2015, es una medida antipática para su imagen, cuando aún digiere el costo político de recurrir al FMI en medio de una corrida cambiaria que depreció en 20% el peso argentino y llevó al Banco Central a subir la tasa de interés a 40% anual.



Sectores sindicales han advertido que responderán al veto con una huelga general.



“Cumplir la meta de déficit fiscal será una prioridad, especialmente porque las negociaciones con el FMI presionarán al gobierno para que acelere sus planes de consolidación fiscal”, indicó un análisis de Eurasia Group.



Pero Macri “se encuentra debilitado políticamente y las condiciones económicas empeoran, la dinámica política se complica con la oposición tratando de organizarse alrededor del creciente descontento”, advirtió el informe.

Un acuerdo con el FMI es rechazado por cerca de 75% de la población, que vincula al organismo multilateral con las etapas de peor crisis económica y social de Argentina, según las encuestadoras.



Los problemas de Argentina aparecen “como una excepción en el panorama latinoamericano, donde la vulnerabilidad de las principales economías ha disminuido en los años recientes”, destacó la consultora Capital Economics.



Según su informe, “el déficit fiscal de la mayor parte de los países de la región es inferior a 2% del PIB, su nivel más bajo de la última década”.



Áspero debate



La ley se aprobó en el Senado por 37 votos a favor y 30 en contra, al cabo de doce horas de ásperos debates.



“El bloque opositor sabe que (la ley) no puede ser implementada y reconoce que no le importa, porque dice que quiere mandarle un mensaje al Ejecutivo”, criticó el senador oficialista Esteban Bullrich.



La senadora peronista Anabela Sagasti replicó pidiendo al gobierno la revisión de “su política tarifaria, que consiste cínicamente en pedirle a los argentinos ponerse la patria al hombro en vez de pedir a los funcionarios del gobierno que traigan la plata que tienen en el exterior”.



Sin embargo, Macri expresó este jueves su confianza en que podrá seguir consensuando con la oposición en el parlamento.



“ En pocos días tendremos un acuerdo con el Fondo y después tendremos que trabajar juntos en un presupuesto para 2019. Lo hemos hecho en el pasado, espero que podamos hacerlo en el futuro, que podamos entendernos con la oposición ” , dijo Macri.