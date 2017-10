Macri logra un contundente triunfo en las legislativas en Argentina

El presidente Mauricio Macri obtuvo hoy (22 de octubre de 2017) un triunfo contundente en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, un resultado que le permitiría aspirar a un nuevo mandato al frente del país en 2019.

"Hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia (del país) para siempre", expresó Macri a sus seguidores en un discurso pronunciado casi en la medianoche argentina luego de la victoria obtenida en los comicios de medio término.



Al frente de la coalición de centroderecha Cambiemos, Macri venció en 13 de los 24 distritos que componen el país, entre ellos en los cinco más populosos: las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, con porcentajes de adhesión que rondaron entre 38 y 50 por ciento.



En la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral, el postulante oficialista al Senado, Esteban Bullrich, se imponía con el 41,3por ciento de los votos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (37,2por ciento), candidata de la opositora agrupación Unidad Ciudadana.



La victoria le permitió al oficialismo ganar dos de las tres bancas de senadores en juego. La restante fue para Kirchner, que sufrió la primera derrota de su carrera política pero que, sin embargo,aparece como la dirigente que más votos obtuvo dentro del espacio opositor al Gobierno.



En esa condición intentará convertirse en la principal referente del Partido Justicialista (peronista), un sector político que consiguió la victoria en 11 distritos de Argentina.



"Los números no nos alcanzan para superar a nuestros adversarios", expresó Kirchner como reconocimiento del triunfo de Cambiemos. En su discurso, la expresidenta, que gobernó el país entre 2007 y 2015, consideró que Unidad Ciudadana es "la oposición más firme" a Macri y llamó a la unidad de las fuerzas opositoras.



Tras ser electa senadora, Kirchner deberá concurrir este jueves a los Tribunales para declarar ante la Justicia en un caso en el que se la acusa de idear un plan para encubrir a los ciudadanos iraníes sospechosos de ejecutar en 1994 el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, que causó 86 muertos.



Los comicios de medio término permitieron este domingo renovar la mitad de la Cámara de Senadores y un tercio de la de Diputados. Con la victoria lograda en las urnas, el oficialismo será la primera minoría en el Parlamento.



Si bien no ostentará la mayoría, estará en condiciones de presentaren los próximos días en el ámbito legislativo algunas de las principales leyes que propuso en su plataforma, entre ellas las reformas laboral, tributaria y previsional.



Al conseguir el triunfo en los principales cinco distritos del país, Macri igualó la elección legislativa que en 1985 protagonizó el fallecido expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989), considerado el "padre de la democracia" en Argentina.



"No vuelven nunca más", cantaron eufóricos los seguidores de Cambiemos en referencia al kirchnerismo.



El peronismo, en tanto, sufrió una dura derrota en los comicios de este domingo. El politólogo Diego Reynoso, profesor de la Universidad de San Andrés, explicó que con miras a las presidenciales de 2019 el partido fundado hace más de 70 años por el tres veces presidente Juan Domingo Perón "deberá resolver una renovación si quiere retornar al poder".



Reynoso, sin embargo,observó que entre los comicios realizados este domingo y los próximos no habrá en el medio una competencia que dirima quién encabece al partido."Con lo cual aparece muy complicada la posibilidad de que emerja un nuevo líder peronista elegido por sus afiliados", agregó.



La campaña electoral legislativa estuvo marcada por el impacto que provocó en la sociedad la muerte de Santiago Maldonado, un joven que estuvo desaparecido más de dos meses luego de participar en una protesta mapuche en el sur argentino que fue desalojada violentamente por fuerzas de seguridad estatales.



Su cadáver fue hallado el martes pasado en un río de la provincia patagónica de Chubut e identificado por sus familiares tres días después en medio de una consternación popular.



Diferentes analistas políticos abrieron en los últimos días la posibilidad de que el desenlace del caso Maldonado pudiera impactar en el resultado en contra de la coalición gobernante Cambiemos.

En ese contexto, la diputada nacional Elisa Carrió, que en los últimos días había formulado polémicas declaraciones en torno al caso, triunfó por más del 50 por ciento en la ciudad de Buenos Aires, donde consiguió mantener su banca legislativa por los próximos cuatro años.