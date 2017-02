Mauricio Macri deshace acuerdo que favorecía a empresa familiar

El presidente argentino, Mauricio Macri, resolvió el jueves 16 de febrero volver a cero la negociación que su Gobierno había iniciado con una empresa de propiedad de su padre, Franco, a la que propuso, según la Justicia, una quita del 98% en una deuda millonaria con el Estado.

"No se pagó, no se cobró, no se condonó nada. Está todo en proceso y vuelve a foja cero", dijo Macri durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, en la que estuvo acompañado por parte de su gabinete.



Una semana después de que una fiscal de Cámara objetara el acuerdo al que había llegado en junio pasado el Ministerio de Comunicaciones con la empresa Socma (Sociedades Macri), el mandatario argentino decidió dar explicaciones acerca de la negociación con la empresa de su padre.



El mandatario defendió la gestión del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la gestión con Socma, aseguró que encaró el tema con "dedicación y honestidad", pero reconoció que él no previó, al asumir el Gobierno, la creación de mecanismos institucionales que dirimieran conflictos como el que involucra a su familia en negocios con el Estado.



Socma administró la empresa Correo Argentino entre 1997 y 2003, cuando el fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) le rescindió el contrato por falta de pago de la compañía. Al finalizar el vínculo,la deuda que la empresa tenía con el Estado era de 296 millones de pesos (USD 18,9 millones).



Desde ese momento las partes iniciaron una negociación en la que el Gobierno presentó una propuesta para reducir en un 98% la deuda de la compañía, que se comprometía terminar de pagar en 15 cuotas, a una tasa de 7% anual, en 2033. Así lo comprobó la fiscal de Cámara Gabriel Roquín sobre la base de un informe que elaboró la Procuración General de la Nación.



El acuerdo fue objetado por Roquín, para quien la condonación de la deuda, en montos actualizados con intereses, supera a 2017 los "4 000 millones de pesos", unos USD 258 millones.



Si el plazo de pago se lleva a 2033, entonces la cifra asciende a 7 000 millones de pesos (USD 415 millones). Macri consideró hoy que la Justicia debe convocar a expertos locales e internacionales para que opinen acerca del acuerdo.



A partir de ese resultado, dijo, encarará una nueva negociación en la que procurará "estar lo más lejos posible de cualquier decisión que involucre el pasado empresario" de su padre.



La intención de Macri es arribar a un nuevo diálogo con la empresa de su familia "intentando la mayor transparencia posible". "Nuestra intención fue resolver algo que durante 14 años los gobiernos anteriores no resolvieron y que perjudicó al Estado, porque no cobró lo que tenía que cobrar", dijo Macri en una crítica a sus antecesores Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).



Macri, Aguad y eldirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, fueron imputados esta semana por un fiscal ante la presunción de que incurrieron en los delitos de administración fraudulenta, entre otras acusaciones.



Para el fiscal, la negociación pudo haber causado "un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas" públicas. Franco Macri es uno de los empresarios más poderosos de la Argentina y su hijo, el actual jefe de Estado, ocupó diferentes puestos gerenciales en el holding hasta que encaró la carrera política.



El presidente argentino y su padre están siendo investigados por otro fiscal por presuntas maniobras irregulares realizadas a través de empresas off shore radicadas en paraísos fiscales, operaciones que fueron advertidas en la investigación llamada Panamá Papers.