Gobierno confirma secuestro de equipo periodístico de EL COMERCIO en Mataje

El ministro del Interior, César Navas, como portavoz del Gobierno, confirmó este martes, 27 de marzo del 2018, que un equipo periodístico de diario EL COMERCIO fue secuestrado en la parroquia Mataje, en Esmeraldas, dentro del territorio ecuatoriano.

El funcionario indicó que a partir del último trimestre del 2017 se ha reforzado la presencia ecuatoriana en la frontera norte. “Hemos tenido resultados muy positivos: incautaciones de drogas, precursores químicos, armas, la logística y sobre todo la detención a miembros de estos grupos armados, organizados, disidentes, vinculados directamente con el narcotráfico”.

Una respuesta contra esa acción -dijo- es que “tres trabajadores del medio de comunicación Diario EL COMERCIO fueron secuestrados el día de ayer (lunes 26 de marzo). Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje, del cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas”.



El Ministro relató que las autoridades de Ecuador tienen “un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes a riesgo de circular en esta zona del límite político internacional”.



Una vez conocidos los hechos del secuestro, dijo Navas, la noche del lunes 26 de marzo se reunieron los ministros de Defensa, del Interior, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, autoridades militares y policiales con representantes legales del medio de comunicación, los familiares de los ciudadanos secuestrados, a quienes se les brindó más detalles de lo ocurrido y se les dio información sobre los protocolos que se deben de seguir en estos casos.



Navas aseguró que hay conocimiento de que los secuestrados se encuentran “bien”. Informó que ya ha existido un contacto del Estado con los secuestradores. “No puedo dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación y de la operación que se está realizando y también para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos”.



“Nosotros presumimos que están en Colombia”, dijo Navas, por lo que las acciones se están coordinando con las instituciones de ese país. “Tenemos una comunicación permanente con las autoridades colombianas, principalmente en el ámbito operativo con las autoridades policiales y militares. Se han hecho ciertas coordinaciones que son básicas, porque están en Colombia y tienen que desarrollarlas las entidades de ese país. Estamos atentos si es que esto puede cambiarse o modificarse”, señaló.



“Lo que tenemos que entender es dónde opera la amenaza, la amenaza no opera en nuestro territorio. En nuestro país no están los cultivos de droga, los laboratorios de droga. Estamos enfrentando una amenaza asimétrica con un enemigo que no opera en nuestro territorio”, dijo Navas.



El Secretario de Estado también informó que las unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. “Reiteramos a los familiares y a la ciudadanía que el Gobierno Nacional no escatima ni escatimará ni un esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos”.



“A nombre del Gobierno Nacional, del señor presidente Lenín Moreno, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los secuestrados y rechazamos profundamente estos hechos y condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida y los derechos de los ecuatorianos”, dijo Navas.



Además, el funcionario anunció que por disposición del Primer Mandatario se ha convocado al Consejo de Seguridad Pública del Estado, máximo órgano de seguridad de nuestro país. Así como la disposición directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el cantón San Lorenzo, en la frontera con Colombia.



“Pedimos a ustedes representantes de los medios de comunicación, periodistas y a los usuarios de las redes sociales el uso responsable de la información, esto nos va a permitir preservar la integridad de nuestros compatriotas y también garantizar la eficiencia y la eficacia de las operaciones en la zona de frontera”, sostuvo Navas.



La fuente exclusiva de información oficial será el Ministerio del Interior a través de la Secretaría Nacional de Comunicación. Además, mencionó que los periodistas que cumplen su trabajo en la zona de la frontera norte deben reiterar la estricta observancia al protocolo de cobertura emitido por el Ministerio del Interior, en el marco del Estado de excepción.



“Estas normas se emitieron para precautelar la integridad de los periodistas y garantizar las condiciones propias de su trabajo. Sin duda alguna, enfrentamos una situación no deseada que nos debe cohesionar como país. A nombre del Gobierno Nacional convocamos a la unidad nacional para sobrellevar de mejor manera esta situación y que el Ecuador siga siendo un país de paz”, manifestó Navas.



Navas aseguró que esto no va a afectar la decisión del Gobierno, como política de Estado, de hacer frente a estas organizaciones delictivas. “Es un Estado de derecho que se tiene que respetar y lo haremos respetar”.



“Vivimos hechos de violencia en la frontera norte, con una reacción de estos grupos armados organizados disidentes, que operan en Colombia, al margen de nuestra frontera”.



Estas organizaciones, dijo Navas, “han sentido el poder del Estado ecuatoriano. Hemos debilitado sus estructuras criminales. Estamos cerrando puertas para no permitir el ingreso de droga a nuestro país. Esta droga que afecta la salud de nuestros niños, la salud de nuestros jóvenes”.