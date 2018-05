El Ministro de Finanzas transparentará cifras de la deuda desde este 17 de mayo

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que este jueves, 17 de mayo del 2018, se publicarán las cifras de deuda pública.

Las cifras no se habían publicado desde enero pasado, aunque la norma exige que se actualicen en un plazo máximo de 60 días.



En entrevista en Ecuavisa, el funcionario también anunció hoy que cumplirá las recomendaciones de Contraloría sobre el manejo de la deuda pública.



Hasta mañana (viernes 18 de mayo) evacuará ocho de los 18 pedidos del organismo de control.



Contraloría emitió un informe el pasado 9 de abril con observaciones al manejo de deuda pública en la administración anterior. Entre ellas, la gestión discrecional de los procesos de endeudamiento.



La Contraloría también dispuso a Finanzas incluir algunos rubros que no estaban en la contabilidad como deudas internas, preventas, etc.



Según el ente de control, con esos rubros la cifra de deuda ya ha superado el techo legal del 40% con relación al PIB. Pero hasta abril, Finanzas decía que esa cifra era del 34%.



Martínez también anunció que el lunes, 21 de mayo, enviará el borrador para derogar el Decreto 1218, uno de los mecanismos legales también cuestionados por la Contraloría porque permitió sacar de la contabilidad deudas internas.



A pesar de haberse superado el techo, según Martínez, la Contraloría señaló que este año Finanzas puede endeudarse por un monto de hasta USD 8 300 millones, que fue la cifra aprobada por la Asamblea para el Presupuesto General del Estado.



“Si se necesita más tendremos que proceder como lo establece la Ley y solicitar autorización”, indicó Martinez.