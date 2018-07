Marisol Andrade: 'Meta de recaudación bajó en 624 millones'

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas

¿Qué puntos de la Ley de Fomento Productivo va a vetar el Ejecutivo en materia tributaria?

No podría adelantarme al tema del veto, es una potestad del señor Presidente. Esta semana tendremos el veto.



¿Cuál es su balance de los cambios que efectuó la Asamblea al proyecto?

Es un proyecto de ley que fue analizado y debatido, no solo dentro de la Asamblea sino con los diferentes sectores. Esto permitió que haya sido mejorado. Al inicio algunos actores manifestaron que no estaban de acuerdo con la remisión, quizás no es el mejor mecanismo cuando hablamos de clientes con buen comportamiento.



¿Se está premiando a los morosos?



No es la primera vez que se hace una remisión. Por otro lado, no podemos meter en el mismo cesto a todos los contribuyentes que mantienen deudas. Algunos son por prácticas de evasión y otros porque en su debido momento no tuvieron liquidez para estar al día y esto les ha generado intereses.



¿A cuánto asciende la cartera?



Son USD 2 200 millones.



¿Cuál es el monto previsto a recaudar por la remisión tributaria?



Unos USD 600 millones para el 2018. Con los incentivos que se introdujeron en la ley, se prevé un resultado neto de 500 millones. Si vemos por monto, el 60% de la recaudación por remisión corresponde a grandes contribuyentes, pero son apenas el 0,7% del total de beneficiarios. Los microempresarios son el 88%.



¿Cuándo se empezará a recaudar esos dineros?



Desde el momento en que se publique la ley en el Registro Oficial. Nosotros estaremos listos desde el 15 julio. Este proceso tiene una particularidad. Los grandes contribuyentes tienen 90 días para pagar el 100% del capital; y si están en litigio deben desistir del proceso. Los micros, pequeños o medianos que no puedan pagar el 100% del capital en 90 días pueden solicitar

facilidades de pago y tienen hasta dos años para cancelar.



¿Por qué con la remisión se restituyen impuestos, pero no las utilidades de los trabajadores?



Ese tema es competencia del Ministerio del Trabajo.



La eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) finalmente quedó condicionado a un informe de Finanzas. ¿Cree que ha logrado ser un instrumento para fortalecer la dolarización o solo ha tenido un fin fiscal?



Actualmente, desmontarlo implicaría un fuerte impacto en el presupuesto general. Cuando se estableció era necesario y ahora ya es oportuno que, conforme se vayan dando los escenarios, se pueda ir estableciendo su reducción.



¿Cuándo se verán los resultados de los incentivos que se propone en la Ley?



El objetivo de la ley es atraer inversiones para generar empleo. El texto señala que para acogerse a estos incentivos, como la exoneración del impuesto a la renta, la nueva inversión debe iniciarse en los próximos 24 meses. Luego, podrá ser revisado un plazo adicional de 24 meses.



El Gobierno redujo en cerca de USD 400 millones la proyección de ingresos tributarios. ¿El SRI ajustó su meta de recaudación de impuestos para este año?



Lo que se ha hecho es ajustar en función de las variables de crecimiento. Hay dos temas que se retiraron de la recaudación bruta: las devoluciones y las compensaciones. Son como USD 300 millones.



Inicialmente se hablaba de USD 14 224 millones de recaudación. ¿En cuánto queda la meta este año?



Se recaudarán USD 13 600 millones (incluida la remisión). Es el valor neto.



La recaudación por IVA de operaciones internas, que evidencia el dinamismo de la economía local, se viene desacelerando. ¿Cuál es su lectura de eso?



El año pasado la tarifa era del 14%. Por eso, el análisis que hay que hacer es sobre las ventas y están creciendo.



El Gobierno anterior tenía una política tributaria enfocada fuertemente en el control y la recaudación. ¿Qué cambios hará?



Tengo dos ejes de acción. El primero es la lucha contra la evasión y el fraude. El segundo es la simplicidad normativa y administrativa, para que el contribuyente tenga las reglas de juego claras.



Formación Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Diplomado en Tributación.



Experiencia Directora provincial del SRI Chimborazo, desde octubre del 2014 a mayo del 2018.