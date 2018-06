María Leonor Jiménez analiza si volverá a su cargo de Jueza tras ser restituida 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fue cesada en noviembre del 2011 por el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio de ese entonces. Esto se debió a su crítica al caso El Universo, luego de que acusara en ese entonces que sentencias condenatorias como la que dictó el juez Juan Paredes en contra el rotativo guayaquileño “son resoluciones de jueces golondrinas”.

Ahora, casi siete años después, María Leonor Jiménez, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, fue restituida como jueza. Esto luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió el viernes, 22 de junio del 2018, declarar con lugar, de forma parcial, la demanda que interpuso tras su cesación.



Jiménez, de 79 años, había demandado a la Judicatura por su destitución. El Contencioso Administrativo en su resolución estableció que las declaraciones de ella no exhortaron a los servidores judiciales a dejar de prestar el servicio al cual estaban obligados.



Tampoco, se indicó, existió prueba actuada que dichas declaraciones interrumpieron el servicio que estaban obligados tanto la accionante como los servidores judiciales.



“La decisión es parcial porque no puedo regresar a una presidencia que es designación de un cuerpo colegiado, no es una nominación que dependía del Consejo de la Judicatura. Mi verdadero cargo era Jueza de la Sala Especializada Penal, a eso se refiere esa parcialidad”, señaló Jiménez.



Ella participó la mañana de este 25 de junio en un recorrido por las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el centro de Guayaquil. Acompañó a los vocales del Consejo de la Judicatura transitorio Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi.

En breves declaraciones con la prensa, Jiménez aseguró que la resolución del Contencioso abona a su objetivo: limpiar su nombre.



El Tribunal también dispuso que se le paguen las remuneraciones y los demás beneficios de ley dejados de percibir desde su destitución hasta su efectivo reintegro, y que los valores se calculen pericialmente.



No obstante, Jiménez aseguró que no recibirá el monto que aún no está definido. “Se hace realmente una cantidad a la que yo de todo corazón renuncio. Para mí lo único que buscaba era que se restablezca, que nunca cometí una infracción de ninguna naturaleza y que fue un abuso de poder lo que se cometió”.



Agregó que aún no conoce si volverá a su cargo de Jueza y que esta semana tomará una decisión.



Rigail, de su parte, aseguró que un regreso de la exmagistrada honraría al Consejo de la Judicatura y a la Función Judicial en el propósito de poder participar en la lucha frontal contra la corrupción. “Dependerá de ella y de las circunstancias que se puedan dar en un futuro cercano”.