María Fernanda Espinosa dice que mediación para resolver caso Julián Assange no ha prosperado

Una mediación planteada por Ecuador al Reino Unido para resolver la situación del fundador de WikiLeaks Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, “no ha prosperado”, dijo el viernes, 23 de febrero del 2018, la canciller María Fernanda Espinosa.

“Sobre el tema de la mediación, tengo que decirlo muy honestamente: eso no ha prosperado porque para mediar se necesitan dos partes. El Ecuador está dispuesto pero no necesariamente la otra parte”, dijo la diplomática en declaraciones a la prensa extranjera en Quito.



El 9 de enero Quito planteó una mediación para lograr un arreglo definitivo con Londres ante la “insostenible” situación de Assange, refugiado desde 2012 en la legación ecuatoriana.



“Estamos considerando también y explorando la posibilidad de una mediación (...) Puede ser un tercer país o una personalidad”, afirmó entonces Espinosa.



Dos días después, Londres anunció su rechazo a darle a Assange el estatuto diplomático para que pudiera salir de la embajada. El pedido había sido elevado por Ecuador, tras concederle la naturalización al australiano.



Assange se refugió en la sede ecuatoriana para evitar una extradición a Suecia, donde estaba acusado desde finales de 2010 de violación y agresiones sexuales que él niega haber cometido.



La justicia sueca abandonó la investigación por la que el australiano afrontaba una solicitud europea de arresto, pero la policía británica quiere aún detenerlo por haber vulnerado los términos de su libertad condicional.



Assange teme dejar la embajada ecuatoriana, ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de este país.



En febrero, la justicia británica decidió mantener la orden de detención en su contra por haber violado los términos de su libertad condicional.



“Ecuador está consciente de que la justicia del Reino Unido debe ser respetada”, manifestó Espinosa el viernes, añadiendo que “tenemos una muy buena relación con ese país” a pesar de que la propuesta de mediación no ha prosperado.



La diplomática reiteró que Quito seguirá protegiendo los derechos humanos del fundador de WikiLeaks y “buscando mecanismos, vías” para tratar de resolver el caso de Assange.



“El reto de buscar un camino de solución es un reto compartido por el Ecuador, por el Reino Unido y también por la persona que está protegida”, expresó.