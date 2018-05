La Ministra de Finanzas recibió una 'limpia de purificación'

LEA TAMBIÉN

Los ministros de Finanzas, María Elsa Viteri; y de Comercio Exterior, Pablo Campana, se pararon en los extremos de un sol formado con pétalos, frutos y hierbas. Junto a ellos, el chamán Óscar Guano, de Cotopaxi, dirigió un ritual de sanación y sabiduría.

“Necesitamos que nuestra ministra (Viteri) tenga energías de positivismo y sabias para beneficio del país. Es una limpia y purificación a la nueva ministra para que esté sin malas energías, sin mala suerte”, dijo Guano.



El ritual se realizó este sábado 5 de mayo del 2018, en el edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil. Allí Viteri asistió a un acto organizado por el Frente de Mujeres Manuelitas.



Al final de la ceremonia, la Ministra se refirió a la reforma económica que presentará a la Asamblea la próxima semana, aunque no dio detalles. “En términos generales está bastante claro, porque el Presidente de la República, en su presentación del 2 de abril, señaló cuáles eran los ejes y las metas que íbamos a tomar”.



También habló brevemente del endeudamiento, que según el informe de la Contraloría General del Estado incluye las preventas ejecutadas por el anterior régimen desde el 2009. En esta semana entraron otros USD 400 millones a la caja fiscal, que fueron registradas por el Ministerio de Finanzas como “ventas anticipadas”.

La limpia se realizó durante una reunión organizada por el Frente de Mujeres Manuelitas. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO



Frente a esto, Viteri enfatizó que han trabajado de acuerdo a lo que establece la legislación. “Si dentro de lo que nosotros consideramos existieran necesidades de cambio a la leyes o a las definiciones o reglamentos y demás, tengan la seguridad de que estamos trabajando en ello. Si de alguna manera algunas de las resoluciones de la Contraloría coinciden con este pensamiento, pues bienvenido sea”, dijo.

El pasado jueves, Viteri ya había expresado que no se debería satanizar el uso de ciertos instrumentos, como la emisión de ciertos decretos. Lo hizo tras una reunión con miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).



Dentro del ritual, Viteri fue la primera en recibir la limpia con hierbas y aguardiente. “Fortaleza, sabiduría, conocimiento para todas las personas que llevan al país”, repetía Guano antes de lanzar bocanadas de licor al aire. Al final la Ministra recibió un puño de pétalos con los que roció su cabeza.



Luego fue el turno de Campana. Previamente, el Ministro de Comercio Exterior también habló de la reforma económica. A breves rasgos dijo que la propuesta se centra en el equilibrio fiscal, la reducción del gasto, la fusión de ministerios, como se ha hecho hasta ahora; la atracción de inversión extranjera y la generación de fuentes de empleo.

Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, recibió una limpia del chamán Óscar Guano, de Cotopaxi. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

“Muchas de nuestras propuestas han sido consideradas en el plan económico, muchas han sido dejadas a un lado para más adelante, para tratarlas independientemente. Por ejemplo, la reactivación del mercado de valores. Eso se enviará a futuro a la Asamblea”, aseguró.



Campana habló además del plazo de diez días que dio la CAN para que el Gobierno retire la tasa aduanera. Dijo que si bien no es competencia de Comercio Exterior, es importante cumplir con los convenios internacionales firmados por el país, como el que mantiene con la Comunidad Andina.



“En lo personal considero que cuando hay ese tipo de dictámenes, de organismos como la CAN, hay que acatarlos. Por algo hemos suscrito convenios internacionales. Es importante que Ecuador acate ese tipo de pronunciamientos con el ánimo de seguir trabajando en este bloque tan importante”.



Este sábado, la ministra Viteri también recibió un bastón de poder. Gina Heredia, del Frente de Mujeres Manuelitas, explicó los elementos del báculo: el cóndor, que simboliza la fuerza; el arcoiris, que representa a la Pachamama; y la chonta, el valor.



“Más que poder necesito fortaleza para seguir adelante -dijo Viteri el recibirlo-. El poder no es precisamente el mejora aliado del éxito. El país necesita fortaleza, humildad y mucho trabajo”.