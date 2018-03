María Elsa Viteri: ‘Creo que el subsidio debe ser focalizado y temporal’

Entrevista a María Elsa Viteri, ministra de Finanzas. Viteri fue designada como titular de esa cartera de Estado el 6 de marzo del 2018.

¿Cuáles van a ser las grandes líneas de su programa económico?



Hacer una reactivación productiva, apuntalar el sistema monetario y el equilibrio fiscal. En este último entra el tema de reperfilar la deuda. Hay acciones que se deben tomar en el muy corto plazo y otras, en el mediano y largo plazos.

¿Qué acciones de corto plazo están analizando?



Eso lo tiene que anunciar el Presidente.



Pero, al menos, ¿qué opciones ve en el corto plazo?



Estamos analizando más instrumentos que vayan por el lado de la eficiencia, para no hacer uso de medidas que pueden ser más dolorosas para la población. El Gobierno está en una posición de recuperar la eficiencia en el gasto público.



El Gobierno dice que está buscando cómo aumentar los ingresos. ¿Qué se está analizando?



Yo insisto en que aún hay espacio en términos de eficiencia del gasto. La primera opción no es subir impuestos. Estoy trabajando en una línea que vaya por otra vía.



¿Cuál?

Eficiencia en el manejo de bienes públicos, venta de bienes públicos y un esquema de inversiones extranjeras. Pero no quiero adelantar criterio. Cuando asumí Finanzas en el 2008, yo conocía la situación a detalle porque yo estaba dentro del Ministerio. Ahora yo no conozco, estoy apenas cuatro días y, por eso, mi objetivo en estos días es conocer el estado de las cuentas fiscales.



Es decir, ¿tampoco puede descartar medidas?



No puedo descartar ningún instrumento, pero siempre van a primar en mí las medidas que tengan el menor cargo posible para la ciudadanía.



El Gobierno recibió un estudio sobre los subsidios. ¿Conoce ese informe?



No. Esta semana me reuniré con compañeros de Gobierno para conocer las particularidades de cada sector. Esos análisis siempre han existido. Uno no puede dejar de analizar lo que ocurriría si se toma cierta medida. Pero no es que ya está tomada una decisión.



Pero, ¿cuál es su posición sobre los subsidios?



Le puedo dar un criterio general. Primero, un subsidio debe tener una focalización adecuada. No puede un subsidio beneficiar a un sector que no corresponde. Y, segundo, yo creo que el subsidio es un instrumento que debe ser usado por un tiempo determinado, para corregir algún problema estructural de la economía.



¿Cuál es su diagnóstico de la economía?



La economía requiere apuntalar su reactivación. Necesitamos generar políticas para dinamizar el empleo. Pero estas ya son medidas en el mediano y largo plazos. Darle alternativas a la población para que logre ser productiva por su propio esfuerzo.



En el aspecto fiscal, ¿qué le preocupa?

Uno de los aspectos fundamentales es el endeudamiento, que hay que analizarlo desde la situación que actualmente tenemos. Un reperfilamiento tiene que hacerse. Tuvimos una etapa muy difícil y no solo nosotros sino el mundo entero. Y eso provocó que tuviéramos que financiarnos como lo hicimos, y no en las mejores condiciones que pensábamos. Pero hoy la responsabilidad es de quienes estamos a cargo de mejorar esas condiciones del pasado.

No estoy diciendo que las cosas se han hecho mal sino ver el futuro como opción de mejora.



¿Qué piensa de las condiciones actuales de la deuda, con tasas de casi 11%?



En términos generales es una deuda que nos presiona mucho. Hay que reperfilarla, y una de las opciones es mejorar las opciones de financiamiento.



Antes se cuestionó la legalidad, porque las tasas eran igual de altas.



Se declaró ilegítima no solo por las tasas. Las tasas fueron una condición, pero no la única. Además, hubo un proceso unilateral de presión y de condicionamientos. Pero hay una gran diferencia con el endeudamiento actual. Como he dicho, no soy una mujer de recetas sino analítica.



¿Ecuador cumplirá con todas sus obligaciones?



Yo ratifico que, como hice en la época pasada, Ecuador no es un país tramposo, pero tampoco un país tonto. Asume sus responsabilidades, pero no responsabilidades ajenas. Ecuador siempre va a cumplir con sus compromisos, lo que no está dispuesto a aceptar es que le sumen sus compromisos con base en la imposición.



El Ministro de Finanzas anterior tenía un plan para lograr financiamiento de USD 2 500 millones hasta junio. ¿Continuará con ese programa?



Estoy acelerando el trabajo en los instrumentos en los que yo más creo, pero no significa descartar. No significa que en el corto plazo no necesitemos alguna emisión. Significa que de aquí en adelante definamos qué queremos: seguir con un constante endeudamiento o revisar las fuentes de ingresos. Yo me voy por no seguir con la línea de deuda y generar fuentes alternativas.

Formación



Economista por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cuenta con una especialización en Ciencias Económicas y Economía Agrícola por la Iowa State University.



Experiencia



Fue Ministra de Finanzas entre el 2008 y el 2010, asesora de la Secretaría Nacional del Agua (2010-2011) y empresaria en el sector de turismo.