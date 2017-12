María Alejandra Vicuña: ‘Ahora tenemos la posibilidad de consultarle a la gente’

Entrevista a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República (e).

¿Qué resultados ha logrado en la Vicepresidencia, en estos casi dos meses y medio de encargo?



El proceso de la consulta popular está encaminado. Centenas de organizaciones, en todo el país han entregado manifiestos de respaldo. El apoyo diverso permitirá, el 4 de febrero, un triunfo contundente en las siete preguntas.



¿Qué les hace estar seguros de que no surtirá efecto la campaña por el no que hará el correísmo, por ejemplo, en la pregunta sobre la reelección indefinida?



El respaldo es mayor a las tesis del Gobierno. La propia asociación de municipalidades, de prefecturas y juntas parroquiales, en un acto de desprendimiento y en consecuencia con sus mandantes, respaldan el sí.



¿El objetivo de fondo de esa interrogante es bloquear la posibilidad de que Rafael Correa vuelva a ser candidato, como plantean sus afines?



Si fuera así, lo más fácil hubiera sido proponerla para que aplique solo a Presidente y Vicepresidente. Pero lo estamos planteando para todas las autoridades de elección popular. Es una reivindicación del espíritu de Montecristi.



Si se discutió desde el 2007, ¿por qué no primó ese espíritu en el 2015, cuando aprobaron la reelección indefinida en la asamblea, sin consultar?

La política, la democracia, y la sociedad son cambiantes. Ahora existen nuevos elementos.



¿Cuáles?



La necesidad de fortalecer nuevos cuadros políticos, dar impulso a nuevos liderazgos. En el 2015 había distintas condiciones.



Teníamos un bloque legislativo mayoritario de 100. Aunque yo reivindico como legítimas ambas vías. La propia Constitución establece dos mecanismos; la consulta popular y a través de la Asamblea. Ahora tenemos la posibilidad de consultarle a la gente.



Usted ha tenido que combinar las funciones de Vicepresidenta con la de Ministra de Vivienda, ¿qué se ha hecho en esa Cartera?



Hay 20 000 viviendas en fase de construcción, dentro del plan Casa para Todos, de Toda una Vida. 130 predios han sido calificados con categoría A dentro del universo del banco de suelos y tienen una potencialidad para más de 69 000 viviendas.



Al ritmo actual, ¿cómo esperan lograr la promesa de 325 000 casas en cuatro años de Gobierno?



Estamos en la etapa inicial. Los primeros meses sirvieron para generar los acuerdos con las prefecturas y municipios e identificar los predios. En los siguientes días se anunciarán las nuevas estrategias que tenemos, por ejemplo, para hacer una gran convocatoria al sector inmobiliario privado para que participe.



¿Dónde se siente más cómoda, al frente del Ministerio de Vivienda o de la Vicepresidencia?

Ambas, porque se complementan. Sinceramente me siento muy cómoda desarrollando estas dos funciones.



¿Aceptaría estar en la terna para elegir al reemplazo de Jorge Glas?



Uno debe de estar donde es más útil al proceso. Si el Presidente considera que debo asumir el encargo con otras funciones, con gusto. Yo sigo siendo Ministra de Vivienda.



¿Cómo afectó la salida de Eduardo Mangas internamente al Gobierno?



Es una pérdida sensible. Jugó un papel fundamental. Pero reivindicamos su postura. Sus declaraciones, sacadas de contexto, pudieron mermar la credibilidad del Gobierno. Él priorizó eso y más allá de su legítima aspiración, fue consecuente.

Vida



Ma. Alejandra Vicuña es psicóloga clínica y tiene una maestría en Administración de Empresas.



Fue asambleísta por Alianza País en los períodos 2009-2013 y 2013-2017. Ahora es Vicepresidenta encargada.