Marcha contra las semillas transgénicas en Quito

Un grupo de pequeños y medianos agricultores, así como organizaciones ecologistas, llegó este 14 de agosto de 2017, al Palacio Carondelet, para solicitar una audiencia con las autoridades del Gobierno. Quieren que se impida el ingreso de semillas transgénicas al país.

El veto del Ejecutivo, firmado por Rafael Correa, que permite el ingreso de semillas transgénicas para investigación, fue aprobado por la mayoría oficialista el pasado 1 de junio. Esto pese a que la Constitución dice que el Ecuador es un país libre de transgénicos.



La manifestación estaba encabezada por la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (Fecaol). Richard Intriago, presidente de la agrupación, dijo que el veto presidencial al artículo 56 de la Ley de Semillas fue el "último golpe" del Régimen anterior al sector rural.



Además aseguró que han intentado en varias ocasiones hablar con el Ministerio de Agricultura y con el nuevo presidente Lenín Moreno, pero no han tenido éxito. "Si no nos atienden nos quedan las medidas de hecho, la semana pasada ya cerramos tres vías en Guayas".



Roberto Gortaire, coordinador del colectivo Agroecológico Ecuador, coincide en que han buscado acercamientos con el Gobierno, pero hasta el momento no han sido escuchados. Esto pese a que las manifestaciones por este tema iniciaron el 21 de junio.



No venimos solo para protestar -sostiene- tenemos un modelo agrícola diversificado para presentar. Incluso presentaron un proyecto legal sobre agricultura sustentable en la Asamblea, en 2012, pero tampoco ha sido tramitado, indica.



Los manifestantes permanecieron en la Plaza Grande hasta las 10:15, entonces marcharon hacia la Corte Constitucional, dónde acompañaron a la Conaie en la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la Ley de Semillas.



Mientras tanto en Carondelet, el Primer Mandatario lideró el Cambio de Guardia. Aunque el vicepresidente Jorge Glas llegó a la Presidencia momentos antes, no lo acompañó. Moreno estuvo junto a los gobernadores de Cotopaxi, Napo, Sucumbíos, el legislador de Creo, Angel Gende y algunos dirigentes estudiantiles y sociales. No dio declaraciones.