Una marcha en Ecuador por integración y paz en zona fronteriza con Colombia

Miles de personas se manifestaron este viernes, 6 de julio del 2018, en San Lorenzo, ciudad próxima a la frontera con Colombia, por la paz y la integración en esa zona limítrofe afectada por la inseguridad y la violencia generada por grupos armados ilegales colombianos vinculados al narcotráfico.

La marcha denominada "Caminando por la integración y la paz" se desarrolló por las principales calles de San Lorenzo, que en los primeros meses del año fue afectada por atentados con explosivos perpetrados, aparentemente, por grupos disidentes de la exguerrilla de las FARC.



La manifestación, a la que se sumaron autoridades locales y la ciudadanía, fue organizada por la Red Clamor, capítulo Ecuador, integrada por la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos, la Misión Scalabriniana, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Pastoral Social Cáritas.



El objetivo de la marcha fue devolver a San Lorenzo su condición de "espacio para la acogida y la construcción de una cultura de paz desde un enfoque integral, de derechos y de desarrollo", según puntualizó Cáritas en un comunicado.

En San Lorenzo (Esmeraldas) se desarrolla la "Caminata por la integración y la paz", convocada por la Red Clamor y que cuenta con la presencia del Obispo de Esmeraldas y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano. pic.twitter.com/4Hc8lZc5xJ — JRS Ecuador (@sjrec) 6 de julio de 2018



"San Lorenzo es desarrollo, la paz es un derecho", fue una de las consignas coreadas en la manifestación en la que también participó el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Obispo del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, Eugenio Arellano.

"La paz y el desarrollo van juntos, lo pedimos con generosidad, no cayendo en la violencia o la guerra", dijo Arellano al solicitar a los fieles que "no acepten la violencia como una opción".



De su lado, Gustavo Samaniego, alcalde de San Lorenzo, alentó a sus ciudadanos a construir juntos un pueblo de desarrollo y a convivir en armonía.



"San Lorenzo quiere paz y ama la paz, somos un pueblo hospitalario y solidario y queremos dar a conocer las cosas buenas y hermosas que tiene nuestro cantón como la gastronomía, las playas y su gente solidaria", apostilló Samaniego.



Jairo Arízaga, secretario del Consejo de Protección de Derechos de San Lorenzo, conminó al Gobierno central a cumplir con sus ofertas para alcanzar un desarrollo integral en la zona fronteriza.



Según él, "los episodios de los últimos meses evidenciaron la problemática que vive San Lorenzo; queremos más desarrollo y más inversión para nuestro pueblo. La paz no solo es la ausencia de la violencia", sino también la garantía para "un mejor vivir", subrayó.



"Queremos que este llamado llegue al Gobierno ecuatoriano y al colombiano, que los colombianos atiendan su frontera y no la tengan abandonada como hasta ahora", remarcó Arízaga.