Marcha del 1 de Mayo no causó congestión vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde las 09:00 de hoy, martes 1 de mayo del 2018, la avenida 10 de Agosto y la calle Guayaquil, en el centro de Quito, fueron restringidas al tránsito vehicular, por la marcha del del Día del Trabajo.

Las calles aledañas a este sector lucieron sin mayor flujo de autos y no se registraron embotellamientos.



Al tratarse del último día de asueto no existió gran cantidad de vehículos circulando por las principales vías de la ciudad. El transporte público prestó su servicio con normalidad.



En avenidas como la Amazonas, Patria, América y 6 de Diciembre no se registraron inconvenientes para circular.



Al menos 100 agentes de tránsito participaron en el operativo de movilidad para gestionar el tránsito en las calles por donde atravesaba la marcha.