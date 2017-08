Nicolás Maduro mantiene poco respaldo internacional, pero clave para sus intereses

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha sufrido un progresivo aislamiento internacional, pero conserva apoyos que pueden bloquear o al menos retrasar medidas más duras en organismos como la OEA, la Unión Europea o la ONU, señalaron analistas.

A la par de la profundización de la crisis económica y política en el país, el gobierno socialista de Caracas ha sumado condenas internacionales.



A pesar de todo, varios países conservan intereses políticos o económicos que los llevan a respaldar, con diferentes matices y grados de compromiso, a un dirigente controvertido.



En una América Latina que ha virado hacia la derecha, los incondicionales de Caracas siguen siendo Cuba, Bolivia y Nicaragua, países con los que comparte ideología y un fiero discurso antiimperialista contra Estados Unidos.



Ellos “son los que cierran filas” con Caracas, explica Anna Ayuso, investigadora para América Latina del centro de reflexión CIDOB con sede en Barcelona, que ve más tibio a Ecuador, ahora sin Rafael Correa.



Otros “hallan difícil romper con el legado de Hugo Chávez (antecesor de Maduro) que les dio los subsidios de Petrocaribe”, con el que Venezuela provee petróleo a precios preferenciales a una quincena de países centroamericanos y caribeños, señala Paul Hare, exembajador británico en La Habana y profesor de la Universidad de Boston.



Esto último explica que la Organización de Estados Americanos, donde cada uno de los 34 países miembros tiene voto, ha sido incapaz de adoptar medidas -rechazadas por Caracas como injerencia- para buscar una salida a la crisis en Venezuela, como por ejemplo a través de un grupo mediador.