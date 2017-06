Lula dice que no hay pruebas que justifiquen su detención

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que no hay pruebas que puedan justificar su detención al ser arropado este sábado por el pleno del Partido de los Trabajadores, después de que la fiscalía general pidiera su encarcelamiento.

“Hoy supe que la fiscalía pide mi condena, mi prisión, no sé por qué. En cualquier lugar del mundo, para ser condenado o acusado debe haber pruebas. Aquí en Brasil no”, dijo el exmandatario al cerrar el 6º congreso del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasilia.



La fiscalía general en Curitiba (sur) , capital de la operación Lava Jato, pidió esta mañana al juez Sergio Moro que dicte una orden de prisión contra el líder histórico de la izquierda brasileña, de 71 años, por corrupción y lavado de dinero.



Moro debe determinar si Lula (2003-2010) recibió un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.



El mandatario más popular de la historia reciente de Brasil, que enfrenta cinco juicios por corrupción, insistió una vez más en que es víctima de una persecución judicial y mediática para impedir que sea candidato presidencial.



Lula, de hecho, dijo que respetaba al Ministerio Público, pero criticó el “infantilismo” de los fiscales de la operación Lava Jato, quienes desde su punto de vista, llevan más de dos años tratando infructuosamente “ de encontrar un dólar, un peso o un real de sobornos ” en sus cuentas.

Una investigada al frente del PT



Al grito de “¡Ole, ola, Lula, Lula!” y “¡Lula, presidente!”, el PT cerró filas en torno al exmandatario, la esperanza para resurgir de sus cenizas tras los escándalos de corrupción y la destitución hace un año de la expresidenta Dilma Rousseff.



La formación alejó cualquier posibilidad de debatir postulaciones alternativas, apoyada por las encuestas anteriores a la crisis que tiene contra las cuerdas al presidente conservador Michel Temer desde hace dos semanas.



“Este partido está con usted (Lula), para protegerlo, para ayudarlo, para estar juntos en esta caminata por la presidencia de Brasil”, dijo emocionada la senadora Gleisi Hoffmann, elegida este sábado como presidenta nacional del PT en el lugar del veterano Rui Falcao.



La primera mujer en dirigir el partido fundado en 1980 fue exjefa de gabinete de Rousseff y es una de las pocas políticas investigadas por el escándalo de corrupción en Petrobras cuyo caso se encuentra ya en proceso de juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF).



Hoffmann -de 51 años y esposa del también investigado Paulo Bernardo, exministro de Lula y de Rousseff- está acusada de haber recibido un millón de reales del esquema de corrupción en la petrolera para financiar su campaña como senadora en 2010.



La nueva presidenta del PT remarcó que el partido debe iniciar una etapa exigiendo con contundencia la salida de Temer, el freno a sus reformas promercado y elecciones directas ya, pero se negó a hacer públicamente autocrítica de la corrupción que tiene entre rejas o sentenciadas a varias figuras del partido.

“Nosotros no somos una organización religiosa. No hacemos confesión de culpa ni nos fustigamos. No vamos a enumerar los errores para que la burguesía y la derecha expongan nuestra imagen”, dijo la senadora.



El partido que gobernó el gigante latinoamericano durante 13 años (2003-2016) fue barrido en las elecciones municipales de 2016 al perder el 60% de sus alcaldías incluida la de Sao Paulo, capital económica del país.



Ahora, espera recuperar el brillo perdido en medio de la tormenta política contra Temer.



“Cuando el PT era dirigido por hombres era bueno, ahora que está asumiendo la responsabilidad una mujer verán como será este partido: más osado, más aguerrido”, prometió Lula.