Lula continúa liderando en las encuestas a cuatro meses de elecciones

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva continúa liderando en la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre a pesar de estar preso, según una encuesta difundida hoy (10 de junio del 2018) por la empresa Datafolha.

Lula, quien se encuentra en prisión desde el 7 de abril, llega al 30%, 13 puntos por encima del diputado ultraconservador Jaír Bolsonaro, su más inmediato perseguidor.



En tercer lugar se encuentra la ex senadora centrista Marina Silva, 20 puntos por debajo del ex líder sindical. El líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), además, se impone en todos los potenciales escenarios de segunda vuelta.



En el caso de que no se pueda presentar, sin embargo, los otros posibles candidatos del PT apenas llegan al uno por ciento de los votos.



Lula está preso en la sureña ciudad de Curitiba, condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato (Lavado de carros).



En agosto, un tribunal electoral decidirá respecto a la viabilidad de su candidatura. En los escenarios electorales sin Lula, Bolsonaro lidera con 19% y Silva sube hasta el 15.



El izquierdista Ciro Gomes se ubica como la tercera opción, con entre el 10 y el 11 de las intenciones, mientras que Geraldo Alckmin, de la centroderecha, llega al siete.



La encuesta de Datafolha reflejó, además, la mayor reprobación al presidente Michel Temer desde su asunción, en 2016. Un 82% de los encuestados considera que su gobierno es "muy malo o pésimo", mientras que apenas un 3% piensa que es "óptimo o bueno".



La consulta fue realizada los pasados miércoles 6 y jueves 7 de junio, con preguntas a 2 824 electores de Brasil. Las elecciones presidenciales en el gigante sudamericano se realizarán el 7 de octubre.