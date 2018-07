Luisa Ortega Díaz habló de la confusa llamada que recibió sobre la muerte de Hugo Chávez

LEA TAMBIÉN

A más de cinco años del anuncio de su muerte, mucho se sigue hablando sobre el deceso de Hugo Chávez. El 5 de marzo de 2013, el régimen chavista informó que el expresidente de Venezuela había fallecido. Sin embargo, diversas voces han sostenido a lo largo de los años que la muerte del Comandante había sido meses antes, más específicamente a fines de 2012.

Este jueves 12 de julio del 2018, en entrevista con Punto de Corte, la exfiscal venezolana -ahora en el exilio- Luisa Ortega Díaz, dio detalles de un confuso llamado que recibió el 28 de diciembre de 2012 por parte de Diosdado Cabello.



"Yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre (2012) y me llama Diosdado: 'vente que Chávez se murió'", inició su relato la extitular del Ministerio Público de Venezuela.



"Nosotros comprando pasajes para regresar a Venezuela, pero después me llama para decirme que no se murió. Te cuento lo que ocurrió, tal cual. Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas, incluso tenemos una investigación sobre ese caso", agregó Ortega.

La exfiscal general de Venezuela asegura que en su país se realizó una investigación sobre la fecha en que murió Chávez. Foto: Archivo / EFE



A la hora de elegir un sucesor de Chávez, la gran mayoría suponía que el elegido sería el propio Cabello. Pero finalmente Maduro fue quien se quedó con la Presidencia.



La Fiscal general en el exilio también se refirió al conflicto de poderes entre Cabello y Maduro.



"Existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado estaba convencido que en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él sería el candidato", relató.

Diosdado Cabello es uno de los hombres claves del chavismo, durante el mandato de Hugo Chávez. Foto: EFE



"Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder", añadió Ortega.



Por su parte, la abogada envió un mensaje directo al dictador Maduro: "Renuncia, vete, permítele a los venezolanos ser felices. Tú no quieres a Venezuela porque tú no eres de Venezuela. Deja que los venezolanos se desarrollen, crezcan y encuentren el camino de la libertad. Entrégate a la justicia", manifestó.

En los funerales de Hugo Chávez, el pasado 8 de marzo del 2013, el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, colocaron una réplica de la espada de Bolívar sobre el ataúd. Foto: Archivo/ AFP





En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este jueves en que Estados Unidos prepara "provocaciones" en la frontera colombo-venezolana para llevar a los dos países a una "confrontación armada" y reiteró su petición a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de estar en "máxima alerta".



"El imperialismo norteamericano está preparando provocaciones en la frontera y más allá, para llevar a Colombia y a Venezuela a un estado de confrontación armada, lo he dicho en varias oportunidades y lo reitero", dijo Maduro en un acto con militares.