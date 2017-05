Las lluvias inundaron cuatro casas y dañaron una vía en Ambato

Cuatro casas inundadas y varias vías dañadas provocaron la fuerte precipitación registrada la madrugada del domingo 14 de mayo del 2017.

Los técnicos del Municipio de Ambato realizaron un recorrido hoy, lunes 15, para la evaluación de los daños e iniciar la rehabilitación.

Al menos 100 metros de la calle 6 del barrio La Libertad de la parroquia Totoras, en el oriente del centro de Ambato, en la provincia de Tungurahua, se socavaron. Eso ocasionó el hundimiento de los bordillos y aceras.



Lucrecia Vaca, vecina del sector, dijo que el fuerte aguacero que duró cerca de ocho horas hizo que el agua bajara como río y afectara a varias calles del barrio. Además, cuatro viviendas de sus vecinas se anegaron con lodo y piedras. “Desde que iniciaron los trabajos en la zona alta, el agua baja e inunda las calles y las casas del sector, y no hay solución al problema”.



La mujer, de 65 años, explicó a los técnicos del Cabildo, durante la visita, sobre los daños ocasionados en la vía. Dennis Arboleda, fiscalizador del Municipio de Ambato, explicó que la fuerte lluvia ocasionó el socavamiento de parte de la calle 6 y el hundimiento de los bordillos. “Con los técnicos efectuamos una inspección técnica para evaluar la magnitud de la afectación para comenzar con la reconstrucción en forma inmediata”.



Aseguró que hace seis meses arrancaron los trabajos para la apertura de las vías con sistema de agua potable, aceras, bordillos, alcantarillado sanitario y fluvial, la colocación de base, sub base y carpeta asfáltica.



Arboleda aseguró que el problema fue porque al agua acumulada en los barrios altos descendió por la calle 6, socavando una parte de la base de la vía y el hundieran los bordillos. Al momento se realizan los trabajos para concluir el sistema de alcantarillado que conectará a la planta de tratamiento, eso evitará que la zona se inunde nuevamente.



La casa de Yolanda Arcos fue la más afectada. Su tienda se anegó con agua lodosa y piedras. La refrigeradora y otros bienes quedaron dañados. “Es la tercera ocasión que se inunda nuestro sector. Pero nadie responde por los daños”.



A pocos pasos está Blanca Balladares. Afirmó que en la noche comenzó a bajar el agua y de pronto su casa comenzó a llenarse de agua, lodo y piedras. Con apoyo de una escoba limpiaba el patio de la vivienda. El personal del Cuerpo de Bomberos de Ambato apoyó en el retiro de los escombros. “Debe construir el alcantarillado para que no se inunde nuestras casas”.