El libro 'Periodistas en la Frontera, dos décadas de reportajes' se presentó en la Flacso

El trabajo periodístico de decenas de reporteros y fotoperiodistas de EL COMERCIO se recoge en una antología que fue presentada este martes, 26 de junio del 2018, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

El investigador Fernando Carrión hizo un análisis del libro ‘Periodistas en la Frontera Norte, dos décadas de reportajes’, publicado por esta casa editorial.



El académico resaltó la labor cumplida por los periodistas durante 20 años para reflejar la realidad de las zonas esmeraldeñas. Carrión destacó que los colaboradores de este Diario ya alertaron al país de los graves problemas que afectan a las poblaciones que colindan con grupos armados.



El experto resaltó varios reportajes del libro, que evidenciaron la precaria situación económica de los pobladores de frontera. También hicieron un diagnóstico de cómo grupos armados realizan actividades ilícitas en esas zonas.



Con la repatriación de los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados por un grupo disidentes de las FARC, no se cierra el caso, apuntó Carrión. E insistió en la necesidad de exigir justicia a los gobiernos de Ecuador y Colombia.



Hernán Higuera, periodista especializado en investigación, evocó experiencias de algunas coberturas suyas en las zonas selváticas. Y recordó que el gremio periodístico del país nunca se imaginó que la violencia del lado colombiano podía afectar a los comunicadores.



Higuera apuntó que en los reportajes que se incluyeron en el libro se pueden encontrar pistas de casos que no se llegaron a judicializar, como la financiación de grupos irregulares a las campañas de varios políticos. "Lo que ocurre en el norte del país es fruto de la desidia y de la desatención del Gobierno en las zonas de frontera".



Dimitri Barreto, macroeditor de EL COMERCIO, indicó que la antología demuestra la importancia social del periodismo, que consiste en llegar a donde nadie llega, para contar historias de la sociedad que no salen a la luz.



Barreto recordó que en lo que va de este año, 13 equipos periodísticos de EL COMERCIO se movilizaron a la frontera.



Al cumplirse tres meses del secuestro de Javier, Paúl y Efraín, el libro busca mantener la memoria colectiva, frente a los hechos de violencia que afectan a la sociedad, manifestó Barreto.



"El mejor homenaje que le debemos a ellos es seguir haciendo ese trabajo ético, honesto y valiente que ellos efectuaban", dijo.