Ley de Plusvalía evidenció desacuerdos en Alianza País

La unanimidad en Alianza País (AP) no fue posible a la hora de votar por la Ley de Plusvalía (Ley para Evitar la Especulación en el Precio de la Tierra). Los asambleístas del bloque oficialista que votaron en contra de la normativa expresaron sus puntos de vista este miércoles 28 de diciembre del 2016.

En la votación, realizada el martes 27 de diciembre, hubo una abstención, 79 votos positivos y 27 negativos, entre ellos estuvo el legislador de AP Christian Viteri. Él dijo que se acogió al derecho de objeción de conciencia que consta en el Código de Ética del movimiento oficialista. Para él, la normativa presentaba falencias técnicas.



“No están sustentados en una base técnica y va a lograr un efecto contrario al que se quiere combatir: en vez de atacar o limitar la especulación, lo que está hace es contraer la inversión y el empleo”, contó.



Detalló que en las sesiones que se tuvieron al interior de AP no le respondieron preguntas sobre por qué se fijó el 75% sobre la ganancia extraordinaria de bienes, cuando esta supere los 24 salarios básicos unificados que a la fecha es de USD 8 784.



El asambleísta está dispuesto a someterse a posibles sanciones. “Yo me someto a la disciplina partidista pero lo que no puedo es votar en contra de mi consciencia porque esta Ley va a terminar afectando a la inversión”.



La legisladora Verónica Rodríguez, del movimiento Unidad Primero, aliado de AP, considera que la Ley no garantiza el derecho al suelo de los sectores más necesitados. Ella votó en contra y dice que no puede ser sancionada por País. En caso de que su movimiento decida sancionarla, lo aceptará.



Rodríguez puntualizó que el artículo 136 de la Constitución indica que debe haber unidad en la materia y ese, según su criterio, no era el caso. “No puede mezclar el tema minero con el tema plusvalía en un solo proyecto de Ley. Si los separamos ya no había una razón de ser económico urgente en el tema de plusvalía”.



La asambleísta Alexandra Ocles envió a su alterno. No se presentó porque dijo que tenía que atender temas de su salud. Su alterno tampoco se presentó a la votación. La legisladora de País estaba en contra de que se incluya el tema minero en la Ley de Plusvalía.



“Ese era un tema en el que yo había presentado mi diferencia. De hecho lo hice en el pleno y me mantengo en esa posición. Me parece que es un tema que no debe estar incluido”. Para la legisladora “sería antidemocrático” sancionar a sus compañeros.



“Creo que respetar la voluntad de los compañeros después de haber expuesto su posición en uno u otro tema es saludable”.



Virgilio Herández, también de AP, en un inicio estuvo en contra de que se incluya el tema minero en la Ley. Sin embargo, su voto contribuyó para la aprobación de la normativa. “Recojo las observaciones que hizo el ponente en el sentido de que las empresas mineras tienen que pagar impuesto, regalías y que, además, existe el ajuste soberano por el cual ninguna empresa minera puede ganar más que el Estado”.



Considera que no cabría alguna sanción para quienes rechazaron la aprobación, pero señaló que tendrán que explicar su decisión. “Luego cómo se actúe al interior ya es un tema que en otras ocasiones lo hemos enfrentado”.