Lenín Moreno ofrece viviendas para personas con discapacidad en Esmeraldas

El candidato por Alianza País (AP), Lenín Moreno, continúo hoy, martes 24 de enero del 2017, su visita a Esmeraldas. Participó en una entrevista con el canal Telemar, en la que dio a conocer los ejes de su propuesta de Plan de Gobierno.

“No se puede impedir a ningún estudiante bachiller, que desee continuar la universidad, que lo haga, pero tampoco queremos una universidad que saque profesionales de pésima categoría”, dijo el postulante al referirse a las propuestos de otros candidatos que pretenden eliminar el Examen de Educación Superior (ENES).



Añadió que es importante implementar un sistema propedéutico, de cursos que se proporcionen previo el ingreso a la universidad para que, todos los estudiantes puedan acceder y si alguno no pasa el examen que tenga opción porque tiene que haber un orientador vocacional para las universidades técnicas con mallas curriculares específicas para el sitio.



Señaló que trabajará para que las personas con discapacidad y sus familias tengan vivienda digna. Lo aseguró al referirse a la visita que realizó al lugar en el que se construirán soluciones habitacionales del proyecto Juntos por Ti, en Tonsupa, para las víctimas de los movimientos sísmicos del año pasado.



“Esmeraldas es una provincia que ha sido secularmente mal atendida. Este Gobierno empezó a considerar varios aspectos que eran importantes como el hecho de hacer un malecón precioso en Las Palmas”, dijo.



También, a través de un comunicado Moreno se excusó de participar en el debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Expresó que su candidatura no comparte los espacios de confrontación sino de diálogo. Además que en el temario del encuentro no se incluyeron temas sociales.