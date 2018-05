Lenín Moreno ofrece vender medios incautados y suprimir la Supercom

LEA TAMBIÉN

Lenín Moreno se refirió al proyecto de reforma a la Ley de Comunicación y los medios incautados, durante su informe semanal El Presidente informa de este lunes, 14 de mayo del 2018.

El Jefe de Estado dijo que "las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado y los análisis que se han llevado a cabo revelan que la gestión y administración de los medios incautados -en el gobierno anterior- fueron totalmente deficientes. Se están determinando, por las instancias correspondientes, las responsabilidades administrativas como consecuencia de estos malos manejos. Por ello, una decisión importante que hemos tomado es vender los paquetes accionarios de esos medios, garantizando que los intereses del país, por supuesto, se vean protegidos".



Entre los medios de comunicación incautados se encuentran los canales Gamavisión y TC Televisión.



Para el Presidente, esos "medios no pueden seguir en manos del Estado porque, además, fueron un instrumento de confrontación y ataque a la

ciudadanía crítica".



La decisión de vender los medios la anunció tras informar que enviará a la Asamblea Nacional, el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación el próximo viernes 18 de mayo. Según el Primer Mandatario, en la normativa "se plantea una optimización del sistema de comunicación. Vamos a distinguir, claramente, los medios públicos, de los privados, y comunitarios o ciudadanos".



Para Moreno, "el eje fundamental de esa reforma es el de la libertad de pensamiento y de expresión, absolutamente enmarcadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados ya por el Estado ecuatoriano".



El Presidente considera que aunque la Ley de Comunicación actual "tiene aspectos fundamentales y necesarios para nuestra sociedad, como la protección de niñas, niños y adolescentes, el fomento intercultural y plurinacional, la protección de las comunicaciones personales, los derechos

de los comunicadores como la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, el secreto profesional y los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación (...) también tiene aspectos que, definitivamente, deben ser reformados y en otros casos eliminados".



En ese sentido, habló de la actuación de la Superintendencia de la Información y Comunicación. "Luego de las observaciones, cuestionamientos y planteamientos presentados por medios comunitarios y privados, por la academia y las organizaciones de la sociedad civil, el proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom" dijo.



El Presidente considera que "la libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto, ni de control ni de vigilancia, sino de protección por

parte del Estado". No obstante, advirtió que "ante una transgresión

en el ejercicio de esa comunicación, se deberá responder ante la justicia constitucional y la ordinaria, civil o penal".