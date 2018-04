Lenín Moreno ordena frenar las conversaciones con el ELN en Ecuador

LEA TAMBIÉN

En entrevista con la cadena televisiva NTN 24, el presidente, Lenín Moreno ordenó que en Ecuador no se desarrollen más los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hasta que esa guerrilla no suspenda las acciones terroristas.

“He solicitado a la canciller que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas”, dijo Moreno.



Además, el presidente Moreno dijo que a su llegada a la Presidencia le sorprendió el crimen organizado que opera en el país.

“Me sorprendió, no solamente a mí, sino nos sorprendió a todos, sobre todo saber que en el régimen anterior hubo bastante permisividad. Parece que había un acuerdo tácito de no molestarse”, dijo Moreno hoy, en una entrevista con un medio colombiano.



Además, el Primer Mandatario señaló que el Ecuador no estaba preparado para enfrentar el narcotráfico. y la ola de violencia como la que vive actualmente la frontera norte.

"No estaba preparado, es más (en estos años) se desmanteló la capacidad operativa del país. Se compró helicópteros que se caían.., aviones viejos que costaba más repararlos que comprar unos nuevos, no se compró el armamento adecuado para las Fuerzas Armadas y la Policía, se compró radares que no funcionaban", dijo.



Además, Moreno señaló que estaba dispuesto a cambiar a los tres detenidos por los miembros del equipo periodístico de diario EL COMERCIO, secuestrados en Mataje, Esmeraldas, el 26 de marzo, al tiempo que reconoció que a su equipo le faltó experiencia en las negociaciones con la disidencia de las FARC.



El pasado 13 de abril, Lenín Moreno, confirmó el asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrados el 26 de marzo en Mataje, Esmeraldas, cuando realizaban su trabajo.