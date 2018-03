Moreno se solidariza tras secuestro de equipo periodístico de EL COMERCIO y cuestiona desmantelamiento de FF.AA.

El presidente Lenín Moreno instaló la primera reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Lo hizo pasadas las 12:00 de este miércoles, 28 de marzo del 2018, en el salón de Gabinete del Palacio de Gobierno.

El Jefe de Estado inició su intervención solidarizándose con las familias del equipo periodístico de diario EL COMERCIO que fue secuestrado en Mataje, Esmeraldas, dentro del territorio ecuatoriano, el pasado lunes 26 de marzo. Según el Primer Mandatario, se está haciendo todo lo posible para liberarlos de forma inmediata.



Después de ese mensaje dijo que convocó al Consejo, máximo organismo de seguridad del país, para analizar la difícil situación de la frontera. Y anunció que lo que se está viviendo actualmente en el país, con atentados en la frontera que dejaron muertos y heridos y el reciente secuestro de un equipo de prensa, es el resultado del “desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía”.



Según Moreno, se “mermó la operatividad” de los soldados y, en el régimen anterior, hubo una permisividad con los guerrilleros.



Cuando se “permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes prácticamente se está dando la posibilidad de que hagan ellos lo que les da la gana”, enfatizó Moreno. Por el contrario, agregó, “cuando se les resta, se les corta el tráfico de drogas, la respuesta de estos grupos es contundente”.



Sin mencionar nombres, Moreno cuestionó la forma cómo se debilitó a las FF.AA. durante el régimen de Rafael Correa. “No podíamos bajo ninguna circunstancia mermar la operatividad de las FF,.AA. en primer lugar no dotándoles del armamento necesario para ello. En segundo lugar, con la compra de helicópteros que se caían, radares que no funcionaban y aviones viejos”.



Por eso anunció que se va a empezar a dotar a las FF.AA., a la Policía y inteligencia para luchar contra el crimen organizado. “Nadie puede mermar el prestigio de las FF.AA. (...) No vamos a descansar hasta que lo solucionemos”, indicó.



En el Consejo de Seguridad Público están los representantes de 10 instituciones del Estado. Entre las más importantes están la Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Nacional, Corte Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, entre otros.