Lenín Moreno lanza nueva propuesta para Guayaquil

Lenín Moreno sumó una nueva propuesta a su campaña para Guayaquil: un tren magnético rápido. Lo anunció la noche de este 23 de febrero del 2017 durante un mitin de agradecimiento en el centro de la ciudad.

El presidenciable de Alianza País (AP) ofreció un discurso de 35 minutos en los exteriores de la central principal de su organización en el Puerto Principal. En la alocución criticó a su adversario Guillermo Lasso y reiteró parte de sus propuestas.



Moreno detalló que de ganar las elecciones propondrá al Municipio local la incorporación del tren magnético para "poder llevar a los guayaquileños de un sitio a otro".



Recordó que Quito contará con un Metro y Cuenca con un Tranvía.



El oficialista recordó la reunión que sostuvo el 22 de febrero con el excandidato presidencial Iván Espinel y refirió que está interesado en incorporar las propuestas de los jóvenes.



"El dinero lo compra todo menos la honestidad y es por eso que he dicho una y mil veces vamos a hacer una cirugía mayor con bisturí (...) después de 10 años no queremos hablar de lo mismo, ladrones de ahora, ladrones de ayer, a la cárcel y a resarcir el dinero que se llevaron", anotó.



Moreno agregó en su discurso que en su gestión los bachilleres estudiarán la carrera que deseen. "Les ayudaremos a que lo hagan".



También Moreno cuestionó a Guillermo Lasso. Dijo que ahora no podrá esconderse entre seis candidatos para denigrarlo y agregó que su adversario nunca ha producido nada en su vida.



"El banco se lo regaló su cuñado, todo mundo en Guayaquil lo sabe. O sino que presente el cheque con el cuál compró el banco y de dónde sacó el dinero para comprar el banco, que lo presente. No va a poder hacerlo nunca, le regalaron el Banco", comentó.



Moreno también dijo que desde sus contrincantes se busca crear caos porque según una medición que realizaron ellos perderían 64% frente al 36%.