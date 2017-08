Lenín Moreno: ‘Yo no soy como otros que andan extrañando la Presidencia’

El presidente de la República, Lenín Moreno, llegó hasta el populoso sector del Cisne 2, en el sur de Guayaquil, para entregar de forma simbólica 2 060 créditos de Desarrollo Humano.

En el sitio, conocido como la pista, lo esperaron bajo carpas decenas de ciudadanos este 4 de agosto del 2017.



El Jefe de Estado arribó a las 11:00. En su intervención, Moreno defendió su Plan Toda Una Vida, que –dijo- dignificará al pueblo ecuatoriano. En ese sentido anunció que la Prefectura del Guayas entregará al Estado 300 hectáreas en el cantón Durán, en donde habrá espacio para construir 30 000 viviendas para familias pobres.



Agregó que su único compromiso con sus electores y su pueblo es decirles la verdad y que en el momento que tenga que mentir preferirá irse a su casa porque no buscó "ser Presidente".



"Es duro, por eso nunca quise ser Presidente. Yo no soy como otros que andan extrañando la Presidencia, yo no. Estoy acá es porque me lo pidieron y ahora que estoy acá tengo que hacerlo lo mejor que puedo", dijo.



Refirió que todo Alianza País (AP) conocía que él se negó durante tres meses a ser el postulante a la Presidencia. Esto porque no le gusta la forma como se hace política en el país. Es "sucia y falsera".

En esa línea hizo un llamado a los jóvenes para que se interesen en política sana, y que no quede en manos de "los mafiosos". Moreno también dijo que es necesario inculcarle a los jóvenes valores de solidaridad, transparencia y lealtad. "Pero lealtad bien entendida, no la lealtad de la mafia, porque un mafioso y otro mafioso son leales, no a la lealtad mal entendida", acotó.



El Jefe de Estado también habló de la situación de más de 250 000 jóvenes que se quedaron sin cupos universitarios. "Establecieron universidades, unas cuatro por ahí, pero no hicieron institutos superiores tecnológicos, vamos a construir 40 para que esos jóvenes tengan donde ir", anotó.



En la mesa lo acompañaron el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel; el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala; el gobernador de la provincia, José Francisco Cevallos; y Rubén Flores, principal de BanEcuador.



Entre el público se sentó en primera fila el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Y junto a él estuvo el secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas. También los legisladores Guadalupe Salazar, Michel Doumet y Bairon Valle, además de varios ministros de Estado.



En la jornada se informó que los créditos suman un total de USD 1,5 millones y los beneficiarios son emprendedores de los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Los montos individuales que recibieron varían entre USD 600 y USD 1 200.



Los beneficiarios son usuarios del Bono de Desarrollo Humano, pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores.