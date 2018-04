Moreno propuso a Santos reunirse para analizar el secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO 

LEA TAMBIÉN

La canciller, María Fernanda Espinosa, anunció este martes 10 de abril del 2018 que el presidente, Lenín Moreno, propuso a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, realizar una reunión durante la Cumbre de las Américas, para analizar la situación en la frontera norte y el secuestro del equipo periodístico de diario EL COMERCIO.

El Jefe de Estado ecuatoriano planteó a su par colombiano mantener el encuentro en Lima, cuando asistan a la Cumbre de las Américas que se desarrollará entre el 13 y 14 de abril.



Espinosa manifestó sobre este encuentro de alto nivel a los familiares de los periodistas de diario EL COMERCIO secuestrados en Mataje (Esmeraldas), así como los comunicadores del colectivo de periodistas autoconvocados que acudieron en horas de la mañana de este martes a la Cancillería para entregarle una carta.

En la misiva, ellos le piden al Gobierno que involucre a su similar de Colombia para que apoye y se logre rescatar con vida al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.



"Presentamos un exhorto de los periodistas autoconvocados", dijo Ángela Meléndez, integrante del colectivo de periodistas autoconvocados.



El documento está enfocado en pedirle información a la canciller María Fernanda Espinosa. Además, que intervenga y emita los oficios necesarios para que se conozca lo que hace el Gobierno colombiano.



También para conocer a qué autoridad de Cancillería se le encargó la misión de tratar el secuestro. Asimismo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores demande acciones al Gobierno del vecino país.



"Tenemos muy pocas respuestas al respecto. Entendemos que hay una comunicación, pero no sabemos a qué nivel se está realizando esto porque no vemos resultados", dijo Menéndez.



Los comunicadores indicaron que la colaboración colombiana ha sido un vacío muy grande. "Mientras Ecuador asegura que están en Colombia o el video que lastimosamente se difundió decía que nuestros compañeros quieren volver a Ecuador. Además, ayer las autoridades confirmaron que alias 'Guacho' es colombiano, no ecuatoriano (...) Nos preocupa que no hubo una respuesta más clara desde Ecuador y que exista más presión para que Colombia de respuestas".



Los familiares, periodistas y comunicadores mencionaron que solicitarán que se amplíe el diálogo diplomático con Colombia sobre el tema del secuestro. "Lo diplomático es sensible, pero eso no deja de preocuparnos para pedir una respuesta".



Durante la cita, Espinosa les mostró apertura para mantener canales de información con los periodistas y las familias.



"La Ministra dejó claro que los ministros de Defensa y del Interior, Patricio Zambrano y César Navas, son los encargados de la operación técnica que se lleva adelante.

Finalmente, Espinosa les ratificó que el rescate del equipo periodístico del Gobierno es la prioridad del Gobierno.



Los familiares de las víctimas y los periodistas preparan, para los próximos días, un nuevo manifiesto para acercarse al Embajador de Colombia en Quito.