Lenín Moreno anuncia que si nadie quiere invertir en la Refinería del Pacífico, la descartará

“Sabemos que es importante tener una refinería, pero por favor hay que hacerlo con un precio razonable”, señaló el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, este martes 15 de agosto del 2017, al analizar lo ocurrido con la Refinería del Pacífico, en El Aromo (Manabí), que luego de una millonaria inversión no ha iniciado su construcción vertical.

“Si es que los inversionistas no quieren invertir en la Refinería (del Pacífico), descártala completamente Carlos”, puntualizó Moreno al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, con quien este martes recorrió las instalaciones de otro complejo petrolero: la Refinería de Esmeraldas, para constatar las falencias halladas en la también millonaria repotenciación de esa planta.



“Solo si es que encontramos quién invierta en la Refinería (del Pacífico) es que es que es un buen negocio, o sino puede ser únicamente novelería. Necesitamos una refinería, sí, nos puede ahorrar entre USD 5 y 6 mil millones en importaciones; pero por favor verifiquemos primero que tengamos inversionistas, gente que está interesada, para que no nos pase lo mismo que la repotenciación de esta planta”, dijo Moreno, en tono enérgico.



“¡Solo así podremos ejecutarla de manera transparente poniendo los intereses del país por delante!”.



El ministro Carlos Pérez dijo que no ha habido interés de inversionistas y que por eso se trabaja con el Ministerio de Comercio Exterior en la búsqueda de interesados en invertir en el proyecto en Manabí. Hasta la fecha, añadió, se han invertido

USD 1 528 millones en la Refinería del Pacífico.

En el 2015, Odebrecht concluyó la remoción de tierras en El Aromo, Manabí, para la construcción de la Refinería del Pacífico. Foto: Archivo particular

Moreno señaló: “Yo pregunté a la anterior administración, cuando me dijeron que los estudios de la Refinería del Pacífico estaban listos, -le dije- ¿y cuánta gente tenemos interesada en invertir? ¡No había nadie! Me hablaron de unas personas de Rusia creo, pero en concreto absolutamente nada”.



Actualmente, más de USD 1 700 millones son necesarios para importar combustibles, dijo el Presidente. “Sabemos que es importante tener un Refinería, pero por favor hay que hacerlo con un precio razonable, a lo mejor en etapas para ir cumpliendo con los objetivos y por favor, vuelvo a recalcar, obteniendo inversionistas”.



“Por eso, debemos incrementar nuestra capacidad de refinación, y así evitar la salida de divisas, tan necesarias para consolidar la dolarización. Este ahorro, permitirá invertir en obras sociales, crear puestos de trabajo, y mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos”.



“Tendremos nuevas rondas petroleras para atraer la inversión, y lo haremos mediante contratos de participación. es un modelo más atractivo, y conveniente, en las condiciones actuales del mercado”.