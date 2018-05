Lenín Moreno dice que fomentará el intercambio comercial con EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno aseguró hoy, miércoles 30 de mayo del 2018, que el Gobierno "se está abriendo al mundo" y busca "refrescar las relaciones internacionales" y uno de sus objetivos prioritarios es impulsar el intercambio comercial con EE.UU.

"Estamos abriéndonos al mundo, estamos refrescando nuestras relaciones internacionales", señaló al abrir hoy un foro en Quito sobre atracción de inversiones en Ecuador y que forma parte de la serie Latin American Cities Conferences, organizada por la organización internacional de negocios Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).



En su discurso, Moreno subrayó que se va a "privilegiar nuestra relación con aquellos países con los que tengamos una mejor relación económica y uno de esos países es Estados Unidos, sin duda alguna".



Aunque advirtió a los empresarios reunidos en la conferencia de que "bajo ninguna circunstancia" hará "cambios drásticos", lo cierto es que su alocución estuvo marcada por la palabra "cambio", que repitió en numerosas ocasiones y justificó como una necesidad humana de modificar errores del pasado.

"Acá hemos decidido cambiar y cambiar para bien, porque sencillamente no dio resultado el esquema anterior, así de simple", apostilló aludiendo al anterior Gobierno dirigido por Rafael Correa, su predecesor y antiguo correligionario, y hoy adversario político.



El Primer Mandatario afirmó que en términos porcentuales, la mayor parte de las importaciones y exportaciones proceden del mercado estadounidense y dio la bienvenida a los potenciales inversores a los que transmitió: "No duden de que somos el mejor lugar para invertir".



Agradeció que la AS/COA, fundada en 1965 por el financiero estadounidense David Rockefeller y que aglutina a más de 200 empresas de alcance regional y global, haya celebrado el encuentro en Quito después de una década.

"Es una muestra de confianza en nuestro país, en los cambios que estamos diseñando y llevando a efecto. Confianza -abundó- que nos permite vislumbrar la posibilidad de hacer grandes negocios juntos porque su presencia nos dice que desde el exterior ahora ven a Ecuador con nuevos ojos", dijo el Ejecutivo.



Moreno señaló que las inversiones deben ir acompañadas del respeto a los derechos laborales y el cuidado de la naturaleza, con un doble objetivo inmediato: sacar a de la pobreza a 800 000 ecuatorianos y crear empleo de forma masiva.



Reiteró que las previsiones del Gobierno estiman que hasta el 2021 se alcance en inversiones la cifra de USD 7 000 millones gracias a un programa que fortalece al sector privado e impulsa alianzas público-privadas.



El ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, coincidió en que EE.UU. es el principal mercado de exportaciones generales no petroleras y petroleras y que en el último año registraron un crecimiento del 8,5 %.



No obstante, señaló que existe terreno para mejorar a la luz de que las exportaciones no petroleras de Ecuador a EE.UU. entre 2014 y 2017 habían decrecido en la balanza comercial.



"Tenemos ciertas regiones donde estamos creciendo como la Unión Europea (UE), Vietnam, Rusia y EE.UU.", refirió, antes de destacar que "no solamente tenemos que trabajar en soluciones en el corto plazo y para determinados productos", sino "ir hacia un fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos, de intercambio comercial".

Ecuador mantiene en la actualidad acuerdos comerciales con la UE, con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y próximamente en junio cerrará otro con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), además de acuerdos de alcance parcial con otros países.



Campana reveló que el presidente busca potenciarlos y reactivar acuerdos TTIP para fomentar las inversiones y el comercio con Washington y México, con vistas a una integración posterior en la Alianza del Pacífico.



Susan Segal, Presidenta de AS/COA manifestó que"hay muchos factores que indican que este es un momento muy propicio para mirar hacia Ecuador, entre ellos el crecimiento del PIB en 2017, las perspectivas para este año, la determinación del Gobierno de generar políticas para atraer inversión, el fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica".