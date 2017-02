Lenín Moreno: ‘No hay ninguna prueba en contra de Jorge Glas’

El candidato presidencial por Alianza País (AP), Lenín Moreno, se pronunció hoy, sábado 4 de febrero del 2017, sobre la circulación de videos con pronunciamientos del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, actual prófugo de la justicia ecuatoriana, quien dijo que en la petrolera estatal la última decisión la tenía Jorge Glas, binomio de Moreno.

El político aseguró que no hay ninguna prueba en contra de Glas. “A pesar de ser incentivado, impulsado, motivado, tocado para que conteste positivamente, (Carlos Pareja Yannuzzelli) dice: ‘No, no hay ninguna prueba’”, expuso sobre las entrevistas realizadas al exfuncionario en Estados Unidos.



Aseguró que lo dicho por Pareja Yannuzzelli es una sarta de mentiras, ya que “lo único que hace bien un criminal es mentir. No sabe decir la verdad, y eso es lo que ha pasado con ese señor. Está conchabado por el dinero miserable de los Isaías”, mencionó coincidiendo por lo dicho por el presidente Rafael Correa, sobre una supuesta asociación con los exbanqueros y Capaya.



Estas declaraciones las vertió en medio de una reunión con voluntarios de las 24 provincias que apoyan a su candidatura de cara a las elecciones del próximo 19 de febrero. Esta se realizó en el norte de Quito.



Además, indicó que su candidatura busca ser respetuosa y que no se ha metido ni un solo momento con la familia de los candidatos. Calificó eso como “miseria espiritual”. “A mí no me han escuchado decir en ningún momento decir: Se ha encontrado un acto de corrupción. Ah se encontró otro acto de corrupción. ¿Por qué? Porque el tiempo de campaña no es el momento, es el momento más inadecuado, moralmente inadecuado”.

Dijo que la única acusación que le hacen a Glas y que es cierta es que él tomaba las decisiones. “Le acusan de que un vicepresidente toma decisiones. Le acusan de que un ministro, como era él, haya tomado decisiones. Sí, esa es su tarea. Sí eso es lo que tiene que hacer”, concluyó.