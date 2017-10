Lenín Moreno: 'Si no se lanzó de candidato el presidente Correa es porque no tenía la posibilidad de ganar'

El presidente Lenín Moreno indicó este 18 de octubre del 2018 que el expresidente Rafael Correa no se lanzó a una nueva candidatura porque no hubiera ganado las elecciones.

La declaración se registró en el marco de la suscripción del Acuerdo para la Producción y el Empleo, que se llevó a cabo en el palacio de Carondelet, este 18 de octubre del 2017.



“Cuando se obstinó en la posibilidad de tener el poder en las manos, ese momento, la situación se distorsionó (…) dejar que una persona se eternice en el Gobierno lleva a que la persona se acostumbre a mandar, se genera dictadura, autoritarismo (…)”.



El Primer Mandatario agregó: “hubo la ambición de perpetuarse en el poder. Si no se lanzó de candidato el presidente Correa es porque no tenía la posibilidad de ganar las elecciones”, dijo.



En la misma línea comentó que Correa se dio cuenta de la visión de la gente sobre él cuando dejó el Gobierno. Sacó a relucir la ocasión cuando ciudadanos lo sacaron de un restaurante en el norte de Quito.



Luego manifestó que el poder debe circular, tal y como la sangre circula para que un organismo no muera.