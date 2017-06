Moreno presidió su segundo Cambio de Guardia acompañado de los Miembros de la Comisión Contra la Corrupción

El segundo cambio de guardia presidencial presidido por el presidente Lenín Moreno se llevó a cabo este lunes 5 de junio de 2017. En la ceremonia castrense también participó el vicepresidente Jorge Glas y estuvieron invitados los miembros de la Comisión de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Además participaron Andrés Mideros, director de Senplades; María Fernanda Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores y Rosana Alvarado, Ministra de Justicia.



La ceremonia castrense convocó a simpatizantes y también a organizaciones que aprovecharon el cambio de guardia para exigir respuestas del régimen.



Tras el anuncio hecho por el bloque legislativo de Alianza País de llamar a Juicio Político al Contralor General del Estado, Carlos Pólit, y de solicitar la expulsión del país de la empresa Odebrecht y de sus directivos, simpatizantes oficialistas decidieron apoyar la medida en el cambio de guardia presidencial.



Aproximadamente 100 personas del Frente Social Anticorrupción se reunieron en la Plaza de la Independencia para apoyar la decisión del régimen de pedir la expulsión de Odebrecht del país.



Henry Figueroa, del Frente Social Anticorrupción, dijo que dirigentes cantonales del Guayas arribaron a Quito para exigir la salida de la empresa brasileña vinculada a casos de corrupción en varios países de Latinoamérica. Agregó que felicitan el anuncio de la Asamblea Nacional e hizo un llamado al Municipio del Distrito Metropolitano a concretar la salida de la empresa Odebrecht del Consorcio que construye la primera línea del Metro de Quito.



"No queremos a Odebrecht aquí, su dinero es sucio ", manifestó.



Julio González, otro de los manifestantes, dijo que de forma pacífica solicitan la salida del país de la firma brasileña y que se aclaren todos los casos de presuntos sobornos en diferentes países de la región.



Protestas de Maestros Jubilados



En un extremo de la Plaza, representantes de la Coordinadora Nacional de Jubilados también se manifestaron durante el cambio de guardia presidencial. Araceli Moreno, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) dijo que este lunes se reunieron dirigentes de esa organización con representantes de la Presidencia. La idea era exigir el pago de la bonificación de su jubilación, que, según dijo, se pagó parcialmente entre el 2008 y el 2010.



"Desde el 2014 nos adeudan varios valores a los maestros jubilados", sostuvo.



María Rubio, otra jubilada que protestó frente al Palacio de Carondelet, contó que en principio les anunciaron que les cancelarían lo adeudado a finales de mayo. "Ya estamos cinco de junio y aún no nos dan una solución".



Antes de finalizar la ceremonia, la banda musical del grupo de los Granaderos de Tarqui interpretó la canción Patria, identificada con el régimen.