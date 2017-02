Lenín Moreno mantendrá asilo para Julián Assange, pero le pedirá que sea más delicado en temas de política internacional

El candidato presidencial de Alianza País (AP), Lenín Moreno, aseguró que de ganar las elecciones mantendrá el asilo que el australiano Julián Assange tiene desde el 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres.

El aspirante oficialista sostuvo este jueves 9 de febrero del 2017 que el país está “protegiendo su vida” porque el Ecuador no aplica la pena de muerte. Pero aclaró que su administración le hará una petición: “Pediremos al señor Assange que sea bastante más delicado en el momento que trate la política internacional, principalmente con países con los cuales tenemos una buena relación”.



Esta aseveración la realizó tras participar en un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, en Guayaquil. En dicho espacio, Moreno abordó sus principales propuestas de campaña entre los que detalló el Plan Ternura, el aumento del bono de desarrollo humano en hasta USD 150 y la eliminación de las salvaguardias “el primer día del Gobierno”.



También afirmó que se asegurará que disminuya el Impuesto del Valor Agregado del 14% al 12%. En ese sentido criticó que fueron el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano los que se opusieron a la Ley de Seguridad en respaldo a los afectados del terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.



Moreno también dijo haberse sentido bien durante su participación en el Diálogo Presidencial que organizó Diario EL COMERCIO. Refirió que ese evento fue un primer intento para evitar los “desvaríos” que hoy representa el debate por la confrontación.



El presidenciable contó que cuando terminó el Diálogo recibió el saludo de sus adversarios porque “todos son mis amigos”. “Yo no sé por qué en temporada de elecciones la gente se entorpece un poco, la gente se vuelve un poco rara, un poco extraña (…) cuando en una familia hay dos opiniones diferentes se deben compartir ideas, dialogar”, anotó.



Moreno se refirió también a los temas de corrupción de Petroecuador y a las revelaciones de Carlos Pareja Yannuzzelli, implicado en el caso. Reiteró que se trata de una “campaña sucia y miserable” porque no se ha podido comprobar que el vicepresidente y candidato a la reelección, Jorge Glas, haya recibido sobornos por parte de Odebrecht.



Aclaró, además, que en su Gobierno no le delegará “demasiadas tareas” al vicepresidente. “Cuando se da demasiadas tareas, se tiene la tendencia a confiar mucho en los colaboradores y a perder capacidad de control. Entonces hay que darle tareas en aquellos temas en los cuales tiene potencialidad”.