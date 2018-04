Gobierno confirma el asesinato del equipo de EL COMERCIO secuestrado

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó a las 12:40 de este viernes 13 de abril del 2018 el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrados el 26 de marzo en Mataje, cuando realizaban su trabajo.

En rueda de prensa, Moreno dijo que luego del plazo de 12 horas dado a los secuestradores, no se ha presentado ninguna prueba de vida. La tarde del jueves 12, el canal RCN de Colombia entregó fotografías referentes a la situación de los secuestrados y hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad en un 100%.



Moreno dijo este viernes que se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro (suspendidas para la búsqueda de la liberación) y dispuso siete medidas más, entre ellas que se levante la reserva sobre la información del manejo del secuestro.



Asimismo, Moreno anunció que se ha fijado una recompensa de USD 100 000 por información que permita dar con el paradero de Walter Arizala Vernaza, alias Guacho, responsable del secuestro con el llamado frente Óliver Sinisterra, integrado por disidentes de las FARC.



El Presidente informó además que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.



Tras la confirmación de la noticia del asesinato de los tres periodistas, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, declaró tres días de luto.

Hemos declarado 3 días de luto en el Distrito en memoria de nuestros hermanos Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y diario @elcomerciocom Rechazamos estos actos violentos y reiteramos el llamado a la unidad nacional por la paz pic.twitter.com/hG1YrBRLY0 — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) 13 de abril de 2018



El Primer Mandatario ecuatoriano informó este viernes 13 que con el arribo a Quito del Ministro de Defensa de Colombia, del Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia y del Director de la Policía de Colombia se iniciarán tareas de coordinación para emprender acciones para garantizar la seguridad en la frontera binacional.



La noche del jueves 12 de abril, Moreno planteó un ultimátum a los captores luego de la entrega de fotografías a las autoridades, que supuestamente tendrían relación con el secuestro. Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó de Lima a Quito, junto con familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.



“Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado. En virtud de la respetable y querida vida de nuestros queridos compañeros periodistas, hemos sido tolerantes en el extremo y hemos permitido que se detengan operaciones que anteriormente hemos ordenado. Estaba dispuesto a todos los sacrificios por la vida de nuestros ciudadanos, para que regresen con vida, pero no va más”, dijo Moreno el 12 de abril al llegar al aeropuerto de Tababela.



“No va más, queridos compa­triotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de existencia de nuestros queridos compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones, para sancionar a estos violadores de derechos humanos y de todos los principios de la solidaridad. Yo acompaño en el pesar. He venido con los familiares de los queridos periodistas. He sentido como propio el dolor, así como sienten todos los ecuatorianos. El pesar inmenso que nos acompaña".

La mañana de este viernes 13, Moreno convocó al Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) en el ECU-911, en Quito. Hasta allí llegaron autoridades de Gobierno y de Estado, como el contralor Pablo Celi, el fiscal general Carlos Baca Mancheno, etc.

Convoqué al COSEPE. Estoy presidiendo la reunión y en minutos me dirigiré al país. #EcuadorPaísdePaz pic.twitter.com/qObzhxpPDS — Lenín Moreno (@Lenin) 13 de abril de 2018



La tarde del jueves, Moreno contó que recibió una llamada del presidente Juan Manuel Santos, de Colombia. “Le dije que pedíamos, que solicitábamos acciones contundentes por parte de ellos. Ya basta de contemplaciones, le dije. Acciones contundentes. No podemos dejar que ellos pongan sus reglas. Vamos a darles lucha en el campo que han escogido y los vamos a derrotar”. Dijo que aún no se ha ordenado incursiones militares en la zona.



La noche del jueves, Santos se pronunció en Twitter: “Hablé con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y del pueblo colombiano”.​

Hablé con el presidente de Ecuador, @Lenin Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y del pueblo colombiano. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 13 de abril de 2018



La mañana de este 13 de abril, Santos dispuso que una comitiva encabezada por el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, y los jefes de las Fuerzas Militares y de la Policía se desplazaran a Quito.

He dado instrucción a @mindefensa de desplazarse a Quito con el Comandante General de las @FuerzasMilCol y el Director de la @PoliciaColombia. Ecuador cuenta con Colombia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 13 de abril de 2018



Las declaraciones de Moreno solo ratificaron las sospechas de la víspera, cuando el ministro del Interior, César Navas, no confirmó la veracidad de fotografías de los tres cuerpos.



Transcripción de la rueda de prensa del ministro César Navas de este jueves 12 de abril del 2018



"Informo a nombre del Gobierno Nacional que el día de hoy (jueves) luego de recibir fotografías donde presuntamente aparecen los tres ciudadanos secuestrados por un grupo criminal colombiano, se ha procedido de inmediato a realizar las pericias correspondientes por parte de criminalística de la Policía Nacional a fin de establecer las conclusiones respectivas.



El Gobierno Nacional, el Presidente de la República, el Estado ecuatoriano en su conjunto ha realizado y realiza todas las acciones necesarias para la liberación y el retorno a nuestro país de Javier, Paúl y Efraín.



Para este fin hemos ido generando las condiciones operativas necesarias que nos permitan lograr su regreso al Ecuador".



Declaraciones del coronel Fausto Olivo, coordiador de criminalística del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses



"Hemos realizado experticia técnica sobre fotografías, lo que constituye lógicamente una limitante técnica, sin embargo podemos decir que por métodos científicos a través del análisis de las prendas estas son coincidentes con dos de las personas secuestradas y por medio de estudio biométrico del rostro esto nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos.



En cuanto a la escena del hecho se están realizando los análisis correspondientes a fin de determinar la veracidad de las imágenes, sin embargo existen probabilidades de la ocurrencia del hecho, lo que podríamos solamente confirmarlo contando con la escena, por lo que se continuará investigando".



Declaraciones de César Navas



"Por lo expuesto por el coronel Olivo no hay confirmación al momento, se van a continuar con las pericias y sin duda alguna todos estos consternados, hemos conversado con los familiares y hemos expresado toda la información técnica, nuestra solidaridad, lo que se ha venido realizando y lo que se va a realizar en las próximas horas.



Nuestro país sin duda alguna hoy enfrenta nuevos desafíos, se trata del crimen organizado transnacional, que opera desde el territorio colombiano y que pretende utilizar nuestro territorio de frontera para poder sostener la economía del narcotráfico.



No vamos a permitir que en nuestro país se enquisten estas economías criminales. No lo hemos permitido y no lo estamos permitiendo.



El país está unido y debe mantenerse unido, defendiendo la vida y la seguridad de todos nuestros conciudadanos.



Reitero continúan las pericias y se encuentran realizando los análisis.



Hemos tenido acercamientos con las autoridades colombianas quienes también han realizado un análisis y pericias a las fotografías y tampoco son concluyentes, esa información la hemos recibido por parte del ministerio de Defensa".

Declaraciones de la Policía sobre cómo se desarrolló el proceso de secuestro al equipo periodístico. La exposición es del Coronel Polivio Vinueza, jefe de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional este 13 de abril del 2018.