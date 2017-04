11 de 16 legisladores electos recibieron sus credenciales en Pichincha

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó hoy, 26 de abril de 2017, las credenciales a los legisladores electos por Pichincha. El acto oficial se inició alrededor de las 10:20, en la Delegación Provincial Electoral.

De los 16 asambleístas, que iniciarán funciones el 14 de mayo, 11 pertenecen Alianza País y cinco a la alianza Creo-SUMA. Por la oposición recibieron sus credenciales: Fabricio Villamar, Gabriela Larreátegui, Sebastián Palacios, Hector Muñoz y Patricio Donoso, que fue reelecto.



También estuvieron sus suplentes Ana Abril, Rodrigo Álvarez, Soraya Rodriguez, Sandra Hidalgo y Mariela Duque, respectivamente. En el lado del oficialismo cuatro legisladores principales no asistieron al evento: Pabel Muñoz, Miguel Carvajal, María José Carrión, Jorge Yunda y Elizabeth Cabezas.



Sus suplentes sí recibieron sus credenciales: Lidia Paredes, Norma Vallejo, José Egas, Nancy Guamba y Jorge Serrano. Los titulares que sí retiraron sus documentos habilitantes fueron Marcela Holguín, Franklin Samaniego, Soledad Buendía, Amapola Naranjo, Mauricio Proaño y Mónica Alemán.



Al igual que sus suplentes: Moisés Obando, Julia González, Javier Casanova, Oscar Caiza, Susana Quiloango y Luis Molina, respectivamente.



Durante la ceremonia hubo discursos de Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, Mariela Segovia, titular de la Junta Provincial Electoral, Patricio Domínguez, titular de la Delegación Provincial, y Patricio Baca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Pozo dijo que las credenciales que reciben las autoridades electas son honestas y no fraudulentas. Y pidió que no se utilice la mentira y las infamias como estrategia política.

Baca aprovechó la ocasión para reclamar a los sujetos políticos sobre su actuación durante los comicios.



Les recomendó que se asesoren jurídicamente y que capaciten a sus abogados para que puedan presentar los recursos legales correctamente y no sean archivados o inadmitidos por temas de forma.



El funcionario del TCE incluso se ofreció a organizar talleres de capacitación para las organizaciones políticas en el Tribunal. "Las organizaciones políticas tienen que hacer un mes culpa de lo que hicieron mal en las elecciones", comentó.



Durante una rueda de prensa previa al evento, Pozo informó que hoy pedirá al TCE que certifique que no existen ya recursos pendientes sobre los resultados de la votación del binomio presidencial y vicepresidencial, para cerrar el proceso y enviar los resultados al Registro Oficial.