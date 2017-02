Los seguidores de Lasso no dejan los exteriores del CNE a la espera de los resultados de las elecciones generales

Los partidarios de CREO no se mueven de los exteriores del Consejo Nacional Electoral, en el norte de Quito. La mañana de este lunes, 20 de febrero de 2017, con una camioneta en la que se instaló un altoparlante, los seguidores del candidato presidencial, Guillermo Lasso, animan a que llegue más gente para esperar el resultado definitivo de las elecciones generales de la jornada de ayer.

Al momento, con banderas de Ecuador y de su movimiento, gritan, por momentos, consigas en contra del CNE y a favor de su candidato. Los principales gritos son "segunda vuelta" y "queremos resultados" .



En el lugar permanece el vicealcalde de Quito y militante de CREO, Eduardo Del Pozo. Para él, esta especie de vigilia en la que se han mantenido busca defender los resultados que arrojaron los exit poll y los datos escrutados hasta el momento por el CNE, que mostrarían una eventual segunda vuelta entre el candidato de Alianza País, Lenin Moreno, y el de CREO, Guillermo Lasso.



Para María del Carmen Espinoza, quien llegó desde las primeras horas de la mañana hasta el CNE, su asistencia no responde solo al apoyo a Lasso, sino a que haya un proceso transparente. "Es hora de mantenerse unido ya no es el momento de permanecer separados. Todos quienes defienden la democracia deberían estar aquí", comentó.



Según Alfredo Jácome, otro simpatizante de CREO, quienes apoyan a Lasso se mantendrán en el lugar. "Es sorprendente que por horas se caiga la página del CNE. Estamos vigilantes porque no dejaremos que nos roben el resultado", señaló.



Frente al CNE se mantiene un cordón policial, en la acera oriental de la avenida 6 de Diciembre. El acceso a la calle Bosmediano está cerrado. Mientras que los simpatizantes se mantienen en los dos sentidos de la avenida.



Al momento, la 6 de Diciembre está cerrada en el tramo entre la Eloy Alfaro y la Plaza Argentina. Las unidades de la Ecovía son desviadas, de norte a sur, por la Eloy Alfaro. Dos de sus paradas, Bellavista y la del Parque Argentina, no están operativas. En el lugar de concentración ya se colocaron baterías sanitarias por parte del Municipio de Quito para el uso de los asistentes. También hay trabajadores de EMASEO realizando limpieza en la calle.