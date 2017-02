Kuczynski planteó a Trump norma migratoria para deportar más rápido al expresidente Alejandro Toledo

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, planteó a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, evaluar la aplicación de una norma migratoria para deportar al expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir una coima de USD 20 millones de la empresa brasileña Odebrecht, según explicó este lunes 13 de febrero el primer ministro Fernando Zavala.

En declaraciones a RPP Noticias, Zavala dijo que "existe el mecanismo legal y eso es lo que ha mencionado el presidente Kuczynski en esta conversación" con Trump, realizada ayer por vía telefónica.



"Se identificó que existe una norma, en el marco de las competencias que tiene la ley de migración en Estados Unidos, (con la cual) el Departamento de Estado puede evaluar deportar a una persona", explicó Zavala.



El jefe del gabinete ministerial añadió que "esto lo tiene que evaluar el Departamento de Estado y verá si aplica o no".

La opción más larga para lograr la deportación de Toledo es "el mecanismo del Departamento de Justicia con la información que envía el juez" sobre el proceso abierto contra Toledo en Perú por tráfico de influencias y lavado de activos.



"El Gobierno peruano cumplió con la solicitud del juez (de pedir la detención de Toledo a nivel internacional), pero el sistema en Estados Unidos funciona de manera diferente a otros países", indicó Zavala sobre el hecho de que aún no se ha cumplido con su captura a pesar de que se sospecha que está en la ciudad de San Francisco.



"La solicitud entra por el Departamento de Estado, este lo tramita al Departamento de Justicia, donde un juez decide si procede o no", manifestó.



Zavala remarcó que el Gobierno peruano ha actuado con todos los mecanismos que le faculta la ley para evitar las acusaciones de una presunta persecución política como sostiene el expresidente (2001-2006).



"No hemos ido más allá de la ley, no hay ninguna interferencia política, nos hemos cuidado de estar dentro del marco de la ley en el Perú y en el extranjero", expresó.



De otro lado, Zavala, quien fue ministro de Economía durante el Gobierno de Toledo así como Kuczynski, dijo que "no podemos estar diciendo que todos los que trabajaron con el expresidente Alejandro Toledo son corruptos o que todos los que trabajaron en un determinado Gobierno son corruptos".



"Lo primero que te genera es tristeza. Trabajé porque realmente quería hacer cosas diferentes y hoy sale que es corrupto. Pero después pasas a la indignación, es decir, cómo en verdad nos pudo robar de esta forma y ahí tomas las acciones que te corresponden", expresó sobre los cargos imputados al exmandatario.



Toledo denunció ayer ser víctima de una "caza de brujas", pidió presunción de inocencia y afirmó no haber cometido los delitos que le imputan, en un mensaje de Twitter en el que no aclaró dónde se encuentra.



El exmandatario agregó que llamarlo "fugitivo" es una distorsión maquiavélica y condicionó su presencia en el proceso a que no lo prejuzguen culpable.