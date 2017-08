Cristina Fernández de Kirchner decidió no votar en las primarias legislativas

La ex presidenta argentina y precandidata a senadora opositora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) decidió no viajar a la austral provincia de Santa Cruz a votar hoy (13 de agosto del 2017) en las primarias de las elecciones legislativas y permaneció en Buenos Aires.

Fernández de Kirchner tiene su residencia establecida en la ciudad de Río Gallegos, unos 2 500 kilómetros al sur de la capital argentina, pero se postuló a senadora por la provincia de Buenos Aires, donde nació hace 64 años.



La ex mandataria y dirigente peronista decidió permanecer en Buenos Aires para aguardar los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) al temer no poder tomar a tiempo el único vuelo disponible desde Santa Cruz para regresar, confirmó su compañero de lista en el frente Unidad Ciudadana Jorge Taiana.



Fernández de Kirchner está habilitada legalmente a no hacerlo por encontrarse a más de 500 kilómetros de su centro de votación. "Hay un solo vuelo de Aerolíneas. No le daba el tiempo para ir y volver", explicó el ex canciller y precandidato a senador. "Habría que preguntarle a Aerolíneas (Argentinas, la compañía aérea de bandera estatal) por qué redujo la cantidad de vuelos", agregó Taiana.



Fernández de Kirchner rechazó participar en las primarias del Partido Justicialista (PJ, peronista), por el que se postuló su ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, y creó su nuevo frente electoral Unidad Ciudadana, por el que aspira a ganar en octubre una banca en el Senado.



Las primarias dirimirán a los partidos y los candidatos que participarán en las elecciones legislativas de medio término del 22 de octubre, en las que se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores.



En la provincia de Buenos Aires se renovarán las tres bancas del Senado que le corresponden al distrito: dos irán a la agrupación que consiga más votos y la tercera a la que quede en segundo lugar.