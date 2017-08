Piden justicia para Javier Valdez a tres meses de su muerte en México

Decenas de periodistas, activistas y familiares de Javier Valdez formaron hoy, 15 de agosto de 2017, una cadena humana para exigir justicia, al cumplirse tres meses del asesinato del escritor mexicano en Culiacán, en el noroccidental estado Sinaloa.

La protesta se llevó a cabo en la explanada de Palacio de Gobierno en Culiacán, capital de Sinaloa, donde los participantes formaron un círculo y después una cruz, para exigir al unísono al gobernador Quirino Ordaz: "Justicia Javier Valdez, Justicia Javier Valdez".



"Impunidad es complicidad", gritaron a Quirino los colegas del corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Ríodoce, premiado en múltiples ocasiones por su trabajo valiente sobre el narcotráfico. "No al silencio", señalaba una de las mantas que portaban.



Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, dijo a EFE que hasta el momento no hay avances sólidos en la investigación del crimen, perpetrado por dos sicarios en plena vía pública el 15 de mayo pasado.



"La fiscalía no tiene resultados después de 92 días, todavía no hay nada sólido que les sirva para hacer una imputación sobre los asesinos materiales e intelectuales", indicó.



Se cree que "el motivo del asesinato está relacionado con el trabajo periodístico que realizó Javier Valdez sobre el narcotráfico", pero no hay "mayor avance que eso", agregó Bojórquez.

Jorge Valdez, hermano del periodista asesinado, exigió a las autoridades que salgan a informar cómo van los avances en la investigación.



En tanto, el periodista John Albert declaró a EFE que "la impunidad es la madre de todas los problemas que se enfrentan en este país". Es por ello que "los periodistas están en una situación difícil, por el tipo de investigaciones que hacen", aseveró.



México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde el año 2000.

En lo que va de año han muerto ocho comunicadores en México, presumiblemente a causa de su labor periodística.